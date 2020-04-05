Аннексия и состав комиссии по назначению судей: преграды на пути к коалиции

На переговорах о создании правительства национального единства между "Ликудом" и "Кахоль Лаван" продолжается дискуссия по вопросу об аннексии отдельных районов Иудеи и Самарии.

Источники в "Кахоль Лаван" заявляют, что разногласия по этому вопросу являются единственным препятствием на пути к подписанию коалиционного соглашения. В "Ликуде" требуют внести в коалиционные соглашения аннексию Иорданской долины и районов, где расположены еврейские поселения, в "Кахоль Лаван" требуют обусловить это согласием международного сообщества.

Несмотря на заявления источников в "Кахоль Лаван", вопрос об аннексии не является единственным, препятствующим подписанию соглашения. Как сообщает радиостанция "Кан Бет", остаются в силе разногласия между крупнейшими партиями по вопросу состава комиссии по назначению судей. Напомним, что четыре из девяти мест в этой комиссии отданы представителям политической системы: министр юстиции, возглавляющий комиссию, министр и два депутата – один от коалиции и один от оппозиции. Министром юстиции будет Ави Нисанкорен ("Кахоль Лаван"). В "Ликуде" требуют, чтобы оставшиеся два места представителей коалиции были отданы министру и депутату от правого блока. В "Кахоль Лаван" возражают.

Остается неясным, кто сменит Бени Ганца на посту спикера Кнессета. В "Ликуде" продолжают настаивать на кандидатуре Юлия Эдельштейна, предлагая в качестве возможной альтернативы Ярива Левина. В "Кахоль Лаван" возражают против обоих кандидатов, однако склоняются к тому, чтобы согласиться на кандидатуру Эдельштейна.

На левом фланге продолжают обсуждать решение главы "Аводы" Амира Переца завершить союз с МЕРЕЦ. Депутат от МЕРЕЦ Тамар Зандберг назвала Переца "политическим мошенником", обвинив в хищении голосов избирателей.

В свою очередь, депутат Кнессета Мейрав Михаэли ("Авода") заявила, что не собирается переходить в МЕРЕЦ. ""Авода" – это мой дом, я поневоле войду в коалицию", – заявила она в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ".

На правом фланге продолжают критиковать решение Нетаниягу передать ключевые министерские посты "Кахоль Лаван". Основная критика звучит по поводу отказа от портфеля министра юстиции. "Такое решение, по сути, возвращает власть судебной системы в комиссии по назначению судей", – заявила бывшая министр юстиции Айелет Шакед. В настоящий момент неясно, войдет ли блока "Ямина" в коалицию. В "Ликуде" критикуют правых, обвиняя их в "нелогичных и возмутительных требованиях". "Требование получить три министерских портфеля или два, один из которых МИД, это наглость, когда речь идет о партии, имеющей шесть мандатов. Такие требования только разжигают аппетиты "Кахоль Лаван"", – заявил источник в "Ликуде" газете "Исраэль а-Йом".