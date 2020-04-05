Список городов, которые минздрав, рекомендует объявить "зонами ограниченного доступа"

По информации новостной службы корпорации "Кан", после объявления Бней-Брака "зоной ограниченного доступа" министерство здравоохранения просит распространить эту меру на другие города, а также районы Иерусалима с компактным проживанием представителей ультраортодоксальной общины.

Радиостанция "Кан Бет" перечислила следующие города: Эльад, Модиин-Илит, Бейтар-Илит, Бейт-Шемеш, Тверия, Ашкелон, Мигдаль а-Эмек, Ор Иегуда.

Кроме того, минздрав рекомендует "закрыть" следующие районы Иерусалима: Ар Ноф, Меа-Шаарим, Рамот, Гиват Мордехай, Рамат Шломо, Бейт-Исраэль, Гиват Шауль, Макор Барух, Кирьят-Моше, Зихрон-Моше, Геула, А-Бохрим, Шмуэль а-Нави, Бейт-Ган.

По информации "Кан", ограничение движения планируется ввести на неделю. В отличие от Бней-Брака в этих населенных пунктах будет действовать послабление: обладателям жизненно необходимых профессий, предприятия которых продолжают работать, смогут покинуть населенных пункт и вернуться домой после работы.

Керен Марчиано, журналист 12-го канала ИТВ, передала, что многие местные советы не согласны с минздравом и пытаются добиться исключения своих населенных пунктов из списка.

Мэрия Бейтар-Илита, не дожидаясь объявления города "зоной ограниченного доступа", опубликовала вечером 5 апреля новые распоряжения для населения. С вечера 5 апреля въезд в Бейтар-Илит будет разрешен только жителям города. Вместе с этим, часть продуктовых магазинов будут работать круглосуточно с тем, чтобы предотвратить скопление покупателей. На данный момент в Бейтар-Илите зарегистрировано 88 заболевших COVID-19.

Мэрия Ор Иегуды, где зарегистрированы 84 случая заражения, сообщила, что после согласования с полицией было принято решение о частичном "закрытии" города с понедельника, 6 апреля. Мэрия уведомила, что на ближайшие семь дней часть въездов в город будут закрыты.

Мэрия Тверии сообщила горожанам о том, что с 6 апреля будет ужесточен контроль за соблюдением рекомендаций минздрава. Выезд и въезд в город будет разрешен только по уважительными причинам.