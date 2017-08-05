Вновь задержан шейх Абу Тир, "рыжая борода ХАМАС"

В минувшую пятницу, 4 августа, в ходе совместной операции израильских военных, пограничной полиции и сотрудников общей службы безопасности в Кафр Акабе (юго-восточная окраина Рамаллы) был задержан 66-летний активист ХАМАС, депутат палестинского парламента Мухаммад Абу Тир, известный под кличкой "Рыжая борода".

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа говорилось лишь о задержании активиста ХАМАС в районе Биньямины. Имя задержанного не называлось. Позже арабские СМИ и международные агентства объявили об аресте Абу Тира. Израильские военные подтвердили эту информацию, уточнив, что задержанный подозревается в пособничестве террору и финансировании террористической деятельности.

Отметил, что Абу Тир провел на свободе немногим более двух месяцев. 30 мая он был освобожден из тюрьмы, где находился с января 2016 года. Тогда основанием для его задержания и ареста стали подозрения в подстрекательстве к террору. Парламент Палестинской автономии обвинял израильских силовиков в совершении "военного преступления". После длительного административного ареста, в декабре прошлого года Абу Тир был приговорен к 17 месяцам тюремного заключения (с учетом срока административного ареста), 30 месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере 8 тысяч шекелей. Этот свой срок он отбыл полностью.

Мухаммад Хасан Абу Тир (он же "шейх Абу Мусаб") родился в 1951 году в Умм Тубе (деревня на южной окраине Иерусалима). В начале 70-х он вступил в ряды движения ФАТХ. Был арестован за террористическую деятельность и приговорен к более чем 20 годам тюремного заключения. Уже в тюрьме Абу Тир присоединился к "Братьям мусульманам", и в конце 80-х вступил в ряды "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС). После освобождения из тюрьмы участвовал в подготовке отравления системы водоснабжения Израиля и руководил действиями боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама" в Иудее и Самарии. Вновь был арестован и посажен в тюрьму, из которой вышел в 2005 году, накануне выборов, по результатам которых был избран депутатом парламента от ХАМАС, а вскоре возглавил парламентский список этой организации. В 2005-2006 годах жил и работал в Восточном Иерусалиме. В сентябре 2006-го, через несколько месяцев после похищения Гилада Шалита, вновь был арестован вместе с другими депутатами и министрами от ХАМАС, вышел на свободу в мае 2010-го, но условием освобождения был запрет на появление в Иерусалиме. За нарушение этого запрета снова оказался за решеткой. Освободился в сентябре 2012-го. В июле 2013-го вновь был арестован, вышел из тюрьмы в июле 2015-го. Снова арестован за террористическую деятельность в январе 2016-го, приговорен к 17 месяцам тюрьмы в декабре 2016-го. 4 августа 2017-го, через два месяца после выхода на свободу, вновь был задержан по подозрению в террористической деятельности.

Многие годы Абу Тир красил свою бороду хной, и стал известен как "рыжая борода". В тюрьме у него возможности красить бороду не было, поэтому на свободу выходил белобородый шейх, а при очередном задержании его борода снова была рыжей.