Выпущенный из Газы беспилотник упал на территории Израиля

5 августа на территории Израиля упал БПЛА, запущенный из сектора Газы. Беспилотник проверяют специалисты ЦАХАЛа.

Пресс-служба ЦАХАЛа не сообщает подробности о типе БПЛА.

Подробности происшествия уточняются.

Напомним, у террористической группировки ХАМАС имеются на вооружении беспилотные летательные аппараты, которые неоднократно использовались террористами для попытки терактов на территории Израиля.

Беспилотная авиация ХАМАС

Первые публикации о попытках боевиков ХАМАС получить в свое распоряжение беспилотные самолеты, чтобы использовать их в качестве управляемых авиабомб, появились в 2008 году.

В октябре 2012-го над Негевом был сбит вражеский БПЛА. "Хизбалла" утверждала, что этот самолет был запущен с территории Ливана, пролетел более 100 км над восточным Средиземноморьем, а затем вторгся в воздушное пространство Израиля. Но многие арабские СМИ, в частности газета "Аль-Хайят", писали о том, что запуск мог быть осуществлен с территории сектора Газы, с ведома руководства ХАМАС.

В ноябре 2012 года, во время проведения антитеррористической операции "Облачный столп", израильские военные публиковали видеозапись, на которой было зафиксировано, как боевики "Бригад Изаддина аль-Касама" проводят испытания беспилотного летательного аппарата.

В октябре 2013 года боевики ХАМАС намеревались осуществить атаку нескольких израильских объектов, запустив заминированные мини-БПЛА из Хеврона. Теракт был предотвращен палестинскими спецслужбами.

В июле 2014-го, во время проведения антитеррористической операции "Нерушимая скала", боевики ХАМАС запустили несколько БПЛА в сторону израильской территории. По меньшей мере, один из этих беспилотников был сбит над Ашдодом. "Бригады аль-Касама" заявляли тогда, что были запущены мини-БПЛА трех типов: разведывательный (A1A), бомбардировщик (A1B) и "шахид" (взрывающийся при столкновении с целью, A1C). Боевики утверждали, что самолет-разведчик сумел достичь Тель-Авива и сделать снимки Кирии (комплекса зданий министерства обороны).

Запуски из Газы продолжались и после завершения операции "Нерушимая скала": один БПЛА террористов разбился в июне 2015-го около разделительного забора, другой был сбит в сентябре 2016-го.

Кроме того, ХАМАС использует покупные мультикоптеры, в основном китайского производства. Израильские таможенники неоднократно пресекали поставки таких беспилотников в Газу.





