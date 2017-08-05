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В Израиле

Столкновение между поселенцами и арабами в Хевроне, ранены четыре человека

время публикации: 00:09 | последнее обновление: 00:14 блог версия для печати фото
Столкновение между поселенцами и арабами в Хевроне, ранены четыре человека

Вечером в пятницу, 4 августа, в Хевроне произошло столкновение между поселенцами и палестинскими арабами. Его участники забрасывали друг друга камнями.

По предварительным данным, в результате инцидента были ранены четыре человека – один поселенец и три араба. Информация о состоянии пострадавших не поступала.

Прибывшие на место военнослужащие Армии обороны Израиля прекратили беспорядки.

Как сообщала ранее пресс-служба ЦАХАЛа, утром того же дня около 70 еврейских поселенцев без согласования с военными прошли на территорию арабской деревни Джибия, расположенной примерно к 2 км к востоку от поселка Халамиш.

Жители арабской деревни стали забрасывать израильтян камнями. Военные были вынуждены вмешаться и пресечь столкновение.

О пострадавших не сообщалось.

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