СМИ: власти Израиля обвинили Иорданию в раскрытии данных охранника посольства

Выходящая в Лондоне арабская газета "Аль-Раи аль-Юм" сообщает, что власти Израиля заявили протест руководству Иордании в связи с публикацией в иорданских СМИ личных данных охранника израильского посольства в Аммане, застрелившего двух иорданских подданных 24 июля этого года.

Речь идет об иорданской газете "Аль-Рад", которая в начале этой недели опубликовала копию израильского удостоверения личности охранника. Согласно указанному источнику, это был 28-летний Зив Мойяль.

Официальный Иерусалим полагает, что личные данные этого человека были переданы в СМИ иорданскими властями. Подчеркивается, что публикация этих данных создала угрозу безопасности охранника посольства и его близких.

Как отмечает "Аль-Раи аль-Юм", в Аммане отвергли обвинения Иерусалима, отметив, что фотография Зива и его подруги публиковалась некоторыми израильскими СМИ еще до того, как копия удостоверения охранника появилась в иорданской прессе.

Газета "Едиот Ахронот" в пятницу, 4 августа, сообщала, что власти Иордании настаивают на замене всего персонала посольства Израиля в Аммане после инцидента, во время которого охранник убил двух иорданских подданных. В публикации также говорилось о намерении короля Иордании Абдаллы II в понедельник, 7 августа, посетить Рамаллу и встретиться с председателем палестинской администрации Махмудом Аббасом. Издание, публикующее эту информацию, ссылалось на высокопоставленный дипломатический источник в Хашимитском королевстве. В статье подтверждалось, что представители Израиля не будут допущены к участию в расследовании, которое проводит иорданская полиция.

Судя по всему, требование полной смены персонала посольства продиктовано соображениями безопасности: власти Иордании опасаются, что граждане этой страны попытаются отомстить дипломатам и сотрудникам посольства, которые находились на территории королевства во время инцидента, в результате которого были убиты двое иорданцев. Смена персонала, по их мнению, может несколько снизить напряженность.

23 июля в жилом комплексе при посольстве Израиля в Аммане произошел инцидент, ходе которого были застрелены два гражданина Иордании. Согласно опубликованной информации, иорданский рабочий, который привез мебель, ударил отверткой израильского охранника. Сотрудник посольства несколько раз выстрелил в нападавшего, убив его. Одним из выстрелов был случайно убит владелец квартиры.

24 июля, около полуночи, все сотрудники дипмиссии вернулись из Иордании в Израиль.

Израильскими властями было начато расследование обстоятельств инцидента в Аммане. Второй канал ИТВ передавал, что в ходе беседы со следователями охранник утверждал, что нападение на него было совершенно на почве национальной ненависти. По его словам, не было никакого конфликта, который бы предшествовал нападению и о котором сообщали иорданские СМИ. Израильтянин утверждает, что иорданский рабочий понял, что перед ним израильтянин, и поэтому атаковал его.

25 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встречался с охранником посольства и поблагодарил его за профессионализм и решительные действия при нападении в Аммане. Пресс-служба главы правительства публиковала фотографии премьера вместе с Зивом и послом Израиля в Аммане Эйнат Шлайн, но лицо охранника при этом показано не было.

27 июля, в соответствии с обещанием, которое дал Израиль властям Иордании, следователи допросили Зива. Расследованием занимаются полиция Израиля, ШАБАК, отдел безопасности МИДа. За расследованием лично наблюдают юридический советник правительства Авихай Мандельблит и госпрокурор Шай Ницан.





