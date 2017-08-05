Возле дома Мандельблита проходят два митинга - противников и сторонников Нетаниягу

Вечером в субботу, 5 августа, на площади Горен в Петах-Тикве, неподалеку от дома юридического советника правительства, около 800 человек требуют от Авихая Мандельблита предъявить официальные обвинения премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу.

В связи с тем, что днем ранее, 4 августа, государственной прокуратурой было подписано соглашение с бывшим главой аппарата канцелярии премьер-министра Ари Харо о предоставлении ему статуса государственного свидетеля, на этой неделе у дома Мандельблита ожидается сильное скопление народа.

Одновременно с демонстрацией противников Нетаниягу на другой стороне улице проходит митинг сторонников премьера, который на этот раз возглавит глава коалиции Давид Битан. О своем присутствие на митинге объявили и другие депутаты коалиции.

Напомним, что за день до подписания соглашения с Ари Харо, в израильских СМИ появились сообщения о том, что, согласно суда, глава правительства Биньямин Нетаниягу подозревается во взяточничестве и обмане общественного доверия. Сразу после того, как эта новость появилась в СМИ, мировой суд в Ришон ле-Ционе издал судебный запрет на публикацию любых подробностей переговоров с Ари Харо и его адвокатами о предоставлении ему статуса государственного свидетеля по делам 1000 и 2000. Новый запрет был выпущен судом спустя двое суток после того, как была одобрена просьба полиции о запрете на публикацию любых подробностей, связанных с "делом субмарин" ("дело 3000").

Вечером 4 августа глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу прокомментировал на своей странице в Facebook последние события, связанные с полицейскими расследовании так называемых дел 1.000, 2.000 и 3.000. Нетаниягу заявил, что не комментирует фоновый шум и продолжает трудиться на благо общества.

Демонстрации возле дома юридического советника проходят уже несколько месяцев. Активисты протестуют против коррупции в правительстве и требуют ускорить расследования подозрений в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Одновременно с последней акцией протеста, состоявшейся на прошлой неделе, прошла демонстрация жителей Петах-Тиквы, протестующих против еженедельных демонстраций.





