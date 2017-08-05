5 августа 2017 г.
последняя новость: 06:09
О чем мечтала Ирина Мирошниченко
Лучшее лакомство от инсульта
Андрей Малахов против политики
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
05:46 Прогноз погоды на 5 августа: солнечно и жарко
00:09 Столкновение между поселенцами и арабами в Хевроне, ранены четыре человека
20:26 На пляже в Тель-Авиве утонул мужчина
20:20 Пожар в Сригим потушен, все жители вернулись в свои дома
19:35 Нетаниягу назвал новые развития в расследованиях подозрений в свой адрес "фоновым шумом"
19:13 На Голанах разорвался выпущенный из Сирии минометный снаряд
18:31 Прокуратура рекомендовала полиции возбудить проверку инцидента в Иордании
16:25 Пожар в Сригим, полиция эвакуирует жителей
16:00 В Офакиме молодая женщина получила ножевые ранения
15:12 Четыре человека в центре страны получили тяжелое отравление кокаином
В Израиле

Прогноз погоды на 5 августа: солнечно и жарко

время публикации: 05:46 | последнее обновление: 05:46 блог версия для печати фото
Прогноз погоды на 5 августа: солнечно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 5 августа, будет солнечно и жарко. Температура без существенных изменений и соответствует среднесезонной. Влажно и душно на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 20-31 градусов, в Тель-Авиве – 23-30, в Хайфе – 22-30, в Эйлате – 29-41. В Беэр-Шеве – 22-36, в Мицпе-Рамоне – 20-32, на побережье Мертвого моря – 30-39, в Ашкелоне – 25-30, в Ариэле – 20-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-38, на Голанских высотах – 21-33.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 70-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В воскресенье-понедельник температура повысится и будет выше среднесезонной. Во вторник ожидается небольшой спад жары.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Суббота, 5 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017