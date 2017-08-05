Прогноз погоды на 5 августа: солнечно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 5 августа, будет солнечно и жарко. Температура без существенных изменений и соответствует среднесезонной. Влажно и душно на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 20-31 градусов, в Тель-Авиве – 23-30, в Хайфе – 22-30, в Эйлате – 29-41. В Беэр-Шеве – 22-36, в Мицпе-Рамоне – 20-32, на побережье Мертвого моря – 30-39, в Ашкелоне – 25-30, в Ариэле – 20-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-38, на Голанских высотах – 21-33.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 70-140 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 20 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В воскресенье-понедельник температура повысится и будет выше среднесезонной. Во вторник ожидается небольшой спад жары.