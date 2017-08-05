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В Израиле

Субботние криминальные разборки: убитый в Ган-Явне, раненый в Кирьят-Яме

время публикации: 20:14 | последнее обновление: 20:15 блог версия для печати фото
Субботние криминальные разборки: убитый в Ган-Явне, раненый в Кирьят-Яме

Вечером в субботу, 5 августа, в Ган-Явне 24-летний юноша был убит выстрелами из проезжавшей машины. Примерно в это же время в результате поножовщины в Кирьят-Яме был тяжело ранен мужчина примерно 30 лет.

Полиция считает оба происшествия криминальными разборками.

Ранее в субботу в ходе драки на улице Эйгер в южном Тель-Авиве (недалеко от центральной автобусной станции) молодой мужчина, примерно 25 лет, получил ножевые ранения. По оценке медиков, мужчина получил ранения средней тяжести, угрозы для его жизни нет.

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