В "Сороку" доставлена молодая женщина, находящаяся в критическом состоянии

В субботу, 5 августа, в автомобиле на перекрестке Леавим в Негеве была найдена молодая женщина, находившаяся в бессознательном состоянии. На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи "Маген Давид Адом".

Медики попытались реанимировать эту женщину, а затем доставили ее в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве. По оценке врачей, состояние пострадавшей (ей примерно 25 лет) критическое.

Полиция расследует обстоятельства этого инцидента.

Вскоре после начала расследования стало известно, что женщине стало плохо во время молодежной вечеринки на природе. Полиция задержала для допроса организатора вечеринки и диджея.