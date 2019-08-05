18+
5 августа 2019 г.
последняя новость: 12:49
Марк Твен ? юдофил или ксенофоб?
Как один Лапид трем генералам помешал
Юлий Эдельштейн: «Такие разговоры ведутся давно. И очень меня раздражают»
6 правил для бега в жаркую погоду
Баран на палке
Названа причина смерти Вилли Токарева
Погладила собаку и лишилась рук и ног
Умер Вилли Токарев
Как живется евреям за решеткой
Путин над Тель-Авивом
Взлет и падение царства гаонов
Язык ? связующая нить
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:02 "Грузинское дело": полиция рекомендует судить Галя Хирша за налоговые правонарушения
11:34 В результате пожара в Рамат а-Шароне пострадали пять человек
10:31 Активисты "Демократического лагеря" установили в Тель-Авиве картонные куклы, изображащие Нетаниягу
09:43 Скандал вокруг "Декларации верности": Либерман и Шакед атакуют Нетаниягу
08:38 ДТП в Самарии, погибла шестимесячная девочка
08:17 Опрос "Мидгам": левый блок ослабевает, большинство против правительства национального единства
07:59 Три израильских вуза в ТОП-100 лучших университетов мира по версии CWUR
07:12 Пожар в Рамат а-Шароне, мужчина в тяжелом состоянии
06:54 ДТП в Бака аль-Гарбия, погиб мужчина
05:49 Прогноз погоды на 5 августа: жарко, переменная облачность
Загрузка...
В Израиле

Скандал вокруг "Декларации верности": Либерман и Шакед атакуют Нетаниягу

время публикации: 09:43 | последнее обновление: 10:55 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу и Давид Битан
Айелет Шакед и Авигдор Либерман
Юлий Эдельштейн

"Декларация верности" премьер-министру Биньямину Нетаниягу, подписанная накануне всеми кандидатами кандидатами от "Ликуда" в Кнессет 22-го созыва, вызвала бурную реакцию в политических кругах.

Глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман написал в своем аккаунте в социальной сети Facebook: "Выдумки, обвинения и галлюцинации Нетаниягу более всего свидетельствуют об истерике, неспособности функционировать в стрессовых ситуациях и утрате самообладания. Постыдная церемония подписи депутатов от "Ликуда" под декларацией верности в духе Северной Кореи, свидетельствует о полной утрате доверия со стороны Нетаниягу в отношении членов его партии".

В свою очередь, в блоке "А-Ямин а-Меухад", возглавляемом Айелет Шакед, приняли решение опубликовать "Декларацию верности ценностям", которая будет подписана всеми кандидатами в Кнессет 22-го созыва. Декларация состоит из 10 пунктов: национальное государство, единство Эрец-Исраэль, еврейский характер государства, суверенитет, борьба с террором, репатриация и иммиграция, конкуренция и свобода личности, право на работу, функциональность власти, социальная ответственность. Как сообщили в пресс-службе "А-Ямин а-Меухад", 5 августа текст "Декларации ценностей" будет подписан депутатами. "Мы тоже говорим о верности, но о верности ценностям", – заявляют в окружении главы блока Айелет Шакед.

5 августа активисты блока "Демократический лагерь" установили 40 картонных фигур, изображающих премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Фигуры были установлены возле штаба "Ликуда", "Мецудат Зеэв", в Тель-Авиве в знак протеста против "Декларации верности Нетаниягу", подписанной сороками кандидатами от правящей партии в Кнессет 22-го созыва. К каждой фигуре прикреплена табличка с именем депутата от "Ликуда", а возле фигур установлен плакат: "Вы разрушили демократию и стали куклами Нетаниягу". Из пресс-службы "Демократического лагеря" передали: "Ликуд" официально превратился вчера в партию "кукол Нетаниягу". Эти куклы подписали вчера документ, в котором официально объявили об утрате всяческой идеологии, об отказе от права на самостоятельное мышление, и главное – предпочли верность Нетаниягу верности государству и его гражданам".

Напомним, что 4 августа все кандидаты в предвыборный список партии "Ликуд" (со 2 по 40 места) поставили свои подписи под декларацией с обязательством не инициировать отстранение Нетаниягу от руководства партией.

Инициатива принадлежит депутату Давиду Битану. Она появилась после того, как глава НДИ Авигдор Либерман заявил в интервью "Кешет", что, если Нетаниягу не сможет сформировать правительство, он порекомендует другого члена "Ликуда" на пост премьер-министра.

Либерман упомянул имя спикера Кнессета Юлия Эдельштейна, который вскоре после этого заявил, что единственным кандидатом национального лагеря на пост премьер-министра является Биньямин Нетаниягу.

Сопредседатель "Кахоль Лаван" Яир Лапид, в свою очередь, заявил: "Биби в панике, и у него есть к этому все основания. За его спиной уже давно ищут преемника, и с нами об этом говорят. Пока что говорят вполголоса, но это не надолго".



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 августа 2019 г.
Члены "Ликуда" подписали "декларацию верности" Биньямину Нетаниягу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 августа 2019 г.
СМИ: "Ликуд" подписывает кандидатов на декларации "верности Нетаниягу"





  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 5 августа 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019