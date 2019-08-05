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В Израиле

Три израильских вуза в ТОП-100 лучших университетов мира по версии CWUR

время публикации: 07:59 | последнее обновление: 07:59 блог версия для печати фото
Институт Вейцмана
Еврейский университет
Тель-Авивский университет

Три израильских вуза попали в ТОП-100 лучших университетов мира в 2018-2019 годах по версии организации CWUR (Center for World Universities Rankings), базирующейся в Саудовской Аравии.

В нынешнем году первая пятерка рейтинга такова: список возглавляет Гарвардский университет, второе место занимает Стэнфордский университет, на третьем месте Массачусетсткий технологический институт, четвертую строчку занимает Кембридж, пятую – Оксфорд. В первую десятку вошли также Калифорнийский университет Беркли, Принстон, Колумбийский университет, Калифорнийский технологический институт и Университет Чикаго. Таким образом, в ТОП-10 восемь американских и два британских вуза.

Израильский институт Вейцмана в Реховоте занял 45-е место, Еврейский университет в Иерусалиме – 61-е, Тель-Авивский университет – 85-е. Хайфский технион на 147-й строчке, университет Бен-Гурион – 394-й, университет Бар-Илан – 492-й, Хайфский университет – 620-й.

Лучший российский вуз, Московский государственный университет, в ТОП-100 не попал, заняв 126-е место. Прочие российские вузы не попадают даже в ТОП-500. Всего в ТОП-1000 пять российских вузов и ни одного университета других стран бывшего СССР.

Рейтинг, составляемый организацией CWUR, возглавляемой доктором Надимом Махассеном, базируется на оценке вузов по восьми параметрам, включая число выпускников, получивших международные премии и занимающих посты генеральных директоров ведущих компаний, а также количество научных публикаций, уровень цитирования, количество зарегистрированных патентов, уровень преподавания, уровень преподавательского состава и уровень влияния.

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