32 партии и блока: выбор русскоязычных израильтян. Итоги опроса

17 сентября состоятся досрочные выборы в Кнессет 22-го созыва. Они пройдут менее чем через полгода после досрочных выборов в Кнессет 21-го созыва, состоявшихся 9 апреля. Впервые в истории Израиля парламентские выборы повторно проводятся через такой короткий промежуток времени. Причина: лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаниягу не сумел сформировать коалицию.

На минувшей неделе завершилась регистрация партий, которые будут участвовать в новых выборах. В общей сложности свои списки представили 32 партии и блока (на прошлых выборах их было 47). Из партий, идущих на очередные досрочные выборы, не более трети участвовали и в выборах в Кнессет 21-го созыва.

На этой неделе редакция NEWSru.co.il вновь провела опрос о политических предпочтениях наших читателей, чтобы выяснить, какие из этих партий и блоков поддерживает наша аудитория.

Опрос проводился с 8:10 утра 4 августа. Вечером в день проведения опроса была замечена аномальная активность. Редакция не стала останавливать опрос, но промежуточные результаты опроса были временно скрыты. Изучив динамику опроса, редакция приняла решение отказаться от учета голосов, поданных после 16:00 в воскресенье. Мы представляем читателям итоги опроса по состоянию на 16:00 4 августа, до того как возникли подозрения по поводу попытки повлиять на объективные результаты.

Учтены голоса 2.631 респондента (2.238 из них ответили на все 16 вопросов).

ИТОГИ ОПРОСА

Большинство участников опроса – 62% – определяют свои политические взгляды как умеренно правые (правоцентристские). 15% относят себя к крайне правым, 12% – к центристам, 6% – к умеренно левым (левоцентристам), 1% – к крайне левым. 4% затрудняются с определением своих политических взглядов. Эти показатели незначительно меняются от опроса к опросу.

92% опрошенных заявили, что уже определились с тем, за какую партию или блок они будут голосовать на выборах.

Если бы выборы состоялись сейчас, больше 45% читателей NEWSru.co.il проголосовали бы за партию "Наш дом Израиль", 29,5% отдали бы голоса за "Ликуд"/"Кулану". 9% голосов получает блок "Кахоль Лаван", 6% – блок "А-Ямин а-Меухад", более 2% – "Зеут", менее 2% – "Демократический лагерь", почти 1,5% – "Оцма Йегудит". Прочие партии – менее 1%.

Учитывая статистику миграции и движения населения среди репатриантов, по оценке главного ученого министерства алии и интеграции профессора Зеэва Ханина, на сегодняшний день русскоязычные избиратели определяют около 16 мандатов (из 120), при уровне голосования равном среднему по Израилю. Эта оценка подтвердилась числом мандатов НДИ по итогам выборов в Кнессет 21-го созыва. Таким образом, если бы выборы состоялись сейчас, то НДИ могла бы рассчитывать на 7-8 мандатов только за счет голосов русскоязычных избирателей. При этом "Ликуд" получил бы от 4 до 5 мандатов за счет голосов этой категории избирателей. "Кахоль Лаван" – от 1 до 2. Блок "А-Ямин а-Меухад" – 1. Прочие партии получили бы менее одного "русского" мандата.

Напомним, что по итогам опроса, который проводился нами 16-17 июня, сразу после заявления Авигдора Либермана о том, что после выборов в Кнессет 22-го созыва он будет добиваться создания правительства чрезвычайного положения без участия ультраортодоксальных партий, о готовности голосовать за НДИ заявляли более 58%, месяц спустя за НДИ были готовы голосовать 50%, в настоящее время – 45%. Блок "Ликуд"/"Кулану" набирал в июне всего 17% голосов наших читателей, в июле – 22%, в августе – почти 30%. Блок "Кахоль Лаван" – 8-9%. Объединение правых партий в блок "А-Ямин а-Меухад" приносит им 6% голосов русскоязычных избирателей, в сумме примерно столько же, сколько партии, вошедшие в этот блок, получили бы по отдельности.

Определяющими при выборе являются, прежде всего, позиции партии по вопросам внешней политики и безопасности (74%) и подход к решению социально-экономических проблем (66%).

В будущей правящей коалиции наши читатели хотели бы видеть: "Ликуд" (79%), НДИ (61%), "Кахоль Лаван" (45%), "А-Ямин а-Меухад" (34%).

Категорически не хотят видеть в правящей коалиции: "Объединенный арабский список" (75%), ШАС (66%), "Яадут а-Тора" (61%), "Демократический лагерь" (49%).

Для 42% опрошенных важно присутствие русскоязычных кандидатов в списке партии, за которую они хотели бы голосовать. Для 54% это неважно.

35% заявили, что наиболее эффективной на "русской улице" им кажется рекламная кампания партии "Наш дом Израиль". 15% считают самой эффективной кампанию "Ликуда". При этом только 4% говорят, что реклама в значительной степени влияет на их выбор, 15% заявляют, что влияние рекламной кампании на них есть, но оно незначительное, 79% утверждают, что рекламные кампейны на них никак не влияют.

Респондентам был задан вопрос: "Кого из перечисленных ниже лидеров вы предпочли бы видеть на посту премьер-министра Израиля?" Больше всего голосов, как и в ходе предыдущих опросов, получает Биньямин Нетаниягу – 41,5%. Авигдора Либермана хотели бы видеть на этом посту 26% опрошенных. 7% – Бени Ганца, 5% – Яира Лапида, 5% – Айелет Шакед.

Большинство, 51%, поддерживают идею создания "правительства национального единства" с участием "Ликуда", "Кахоль Лаван" и НДИ (хотя общенациональные опросы показывают, что большинство израильтян выступают против ПНЕ). 37% наших читателей эту идею не поддерживают.

Подавляющее большинство, 60%, не поддерживают идею ротации премьер-министра. В случае ротации самый популярный тандем "Нетаниягу-Либерман" – 11%.

Читателям был задан вопрос: "Кого из лидеров "Ликуда" вы считаете наиболее достойным преемником Нетаниягу на посту главы этой партии/премьер-министра?" Больше всех голосов набрал Гидеон Саар – 25%. Далее следуют Юлий Эдельштейн (почти 18%) и Исраэль Кац (15%).

Был задан вопрос: "Как вы считаете, произойдет ли раскол в "Ликуде" в случае возможного ухода Нетаниягу из политики?" Почти 42% считают, что раскола в "Ликуде" не будет. Почти 31% считают, что раскол произойдет.

53% считают, что по итогам выборов наибольшее число голосов наберет "Ликуд". 11% полагают, что наибольшее число голосов получит "Кахоль Лаван". 21% опрошенных думают, что "Ликуд" и "Кахоль Лаван" получат равное число мандатов.

Большинство, 52%, уверены, что после выборов в Кнессет 22-го созыва премьер-министром останется Нетаниягу. Только 7% верят в то, что премьером станет Ганц. 11% полагают, что Нетаниягу и Ганц договорятся о ротации на этом посту.