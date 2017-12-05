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В Израиле

Нетаниягу предупредил о возможной вспышке насилия после переноса посольства США

время публикации: 16:06 | последнее обновление: 17:36 блог версия для печати фото
Нетаниягу предупредил о возможной вспышке насилия после переноса посольства США
Нетаниягу предупредил о возможной вспышке насилия после переноса посольства США
Дональд Трамп воздержится от объявления о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим

По информации СМИ, последнее заседание парламентской комиссии по иностранным делам и безопасности было посвящено обсуждению ситуации, связанной с возможным переносом посольства США в Иерусалим.

Сайт Nana10 пишет, что заседание, состоявшееся в понедельник, 4 декабря, проходило в закрытом режиме и информация о нем была получена из источника, пожелавшего сохранить анонимность.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу ответил утвердительно на вопрос Нахмана Шайя из "Сионистского лагеря" и Михаль Розен из МЕРЕЦ о том, готов ли Израиль к возможной вспышке насилия в случае переноса посольства США в Иерусалим. Вместе с тем, Нетаниягу отметил, что на данном этапе нет данных, которые бы свидетельствовали о намечающейся эскалации.

Сайт Nana10 пишет, что израильский премьер также подчеркнул, что ему самому неизвестно, какое решение примет Дональд Трамп. Тем не менее, он заявил: "Мы готовы к любому сценарию. Силам безопасности и армии хорошо известно, что делать, и они находятся в состоянии готовности".

Агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома сообщило, что во вторник, 5 декабря, накануне принятия решения о переносе посольства США в Иерусалиме Дональд Трамп обсудил сложившуюся ситуацию с рядом ближневосточных лидеров. "Сегодня утром президент звонил премьер-министру Нетаниягу, королю Иордании Абдалле II и главе палестинской администрации Аббасу. Позднее у нас будет отчет об этих переговорах", - цитирует агентство Сару Сандерс.

Вместе с тем, по информации Reuters, ожидается, что в среду, 6 декабря, Дональд Трамп воздержится от объявления о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим, однако напомнит о том, что он намерен это сделать. Вместе с тем, не исключается, что Трамп объявит, что США признают Иерусалим столицей Израиля.

Напомним, что 5 декабря, выступая в парламенте, президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил, что американская администрация пересечет "красную линию", признав Иерусалим столицей Израиля или перенеся в этот город посольство США. Он предупредил, что в ответ на это Анкара может разорвать дипломатические отношения с Израилем. Он также сообщил, что созовет экстренный саммит Организации Исламских государств для обсуждения ситуации вокруг Иерусалима.

О том, что признание США Иерусалима столицей Израиля вызовет гнев в арабском мире предупреждал министр иностранных дел Иордании.

Выступал против этого шага генеральный секретарь Лиги Арабских государств Ахмад Абуль Гейт.

Против изменения статуса Иерусалима выступила Саудовская Аравия.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 декабря 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 декабря 2017 г.
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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 декабря 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 3 декабря 2017 г.
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