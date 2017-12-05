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В Израиле

New York Times: перенос посольства США в Иерусалим будет отложен на полгода

время публикации: 20:08 | последнее обновление: 20:23 блог версия для печати фото
New York Times: перенос посольства США в Иерусалим будет отложен на полгода
New York Times: перенос посольства США в Иерусалим будет отложен на полгода
New York Times: перенос посольства США в Иерусалим будет отложен на полгода

Президент США Дональд Трамп намерен в среду, 6 декабря, объявить о признании Иерусалима столицей Израиля и сообщить о намерении перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Однако, как пишет The New York Times со ссылкой на официальные источники в американском руководстве, перенос посольства невозможно реализовать немедленно по причинам материально-технического характера. В частности, нужно решить вопрос с размещением персонала посольства в израильской столице.

Поэтому, говорится в статье The New York Times, Трамп вновь, как и полгода назад, воспользуется правом вето на реализацию закона о переносе посольства США в Иерусалим. Таким образом, перенос посольства состоится не раньше, чем через полгода.

5 декабря Дональд Трамп уведомил о намерении перенести посольство США в Иерусалим всех лидеров ближневосточного региона. Он обсудил эту тему с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу, председателем палестинской администрации Махмудом Аббасом, королем Иордании Абдаллой II, президентом Египта Абд аль-Фаттахом ас-Сиси.

Агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу "Мукаты" передает, что председатель палестинской администрации Махмуд Аббас, в свою очередь, обратился к Папе Римскому Франциску, президенту России Владимиру Путину, президенту Франции Эммануэлю Макрону и королю Иордании Абдалле II, призвав их вмешаться и повлиять не президента Трампа, чтобы не допустить переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Лидеры Лиги арабских государств, Саудовской Аравии и Иордании выступили против признания американцами Иерусалима столицей Израиля и предупредили Трампа об опасности такого шага, как перенос посольства США в Иерусалим.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, по данным 10-го телеканала ИТВ, на закрытом заседании парламентской комиссии по иностранным делам и обороне выступил с заявлением о том, что перенос американского посольства в Иерусалим может привести к активизации арабского террора.

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Перенос посольства США в Иерусалим: Аббас просит Путина и Папу Римского повлиять на Трампа
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 декабря 2017 г.
Президенты США и Египта обсудили вопрос переноса американского посольства в Иерусалим
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 5 декабря 2017 г.
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