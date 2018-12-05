Моше Эдри отказался от борьбы за пост генерального инспектора полиции

В среду, 5 декабря, генерал-майор Моше Эдри сообщил, что он отказывается от борьбы за пост генерального инспектора полиции и снимает свою кандидатуру. Главе министерства внутренней безопасности Гиладу Эрдану не удалось отговорить его от этого шага.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что Эдри в беседе с Гиладом Эрданом заявил, что "предпринимались многочисленные усилия для того, чтобы его назначение не состоялось, и он не готов, чтобы развернутая против него кампания продолжалась и дальше.

Информация о том, что Эдри готов снять свою кандидатуру, появилась после того, как СМИ сообщили об очередном скандале, связанным с его именем. В частности, радиостанция "Кан Бет" передавала, что юридический советник правительства проверяет сообщения, согласно которым, генерал-майор Моше Эдри перед прохождением проверки на детекторе лжи встретился с девушкой, проводившей проверку, что запрещено правилами.

На том, чтобы Эдри прошел проверку на полиграфе, настаивали члены комиссии Голдберга. И хотя проверка прошла успешно, комиссия Голдберга не поддержала его кандидатуру, объяснив свое решение тем, что при прохождении проверки ему не был задан вопрос, касающийся его встречи с адвокатом Рафи Ротемом. Речь идет об эпизоде, произошедшем в 2009 году. Адвокат Рафи Ротем, бывший сотрудник налогового управления и борец с коррупцией, пришел к Эдри с жалобой на прокурора Тель-Авивского округа Рут Давид-Блюм. Однако Эдри не захотел выслушать Ротема. Спустя несколько лет против Рут Давид было начато расследование.