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В Израиле

В Ливане прошли трехсторонние переговоры с участием ЦАХАЛа

время публикации: 20:20 | последнее обновление: 20:44 блог версия для печати фото
В Ливане прошли трехсторонние переговоры с участием ЦАХАЛа
В Ливане прошли трехсторонние переговоры с участием ЦАХАЛа
В Ливане прошли трехсторонние переговоры с участием ЦАХАЛа

В среду, 5 декабря, в Эн-Накуре состоялась трехсторонняя встреча с участием представителей Армии обороны Израиля, временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) и армии Ливана.

Пресс-служба ЦАХАЛа передала, что израильскую делегацию возглавлял глава бригады по иностранным связям генерал Эрез Майзель.

Встреча была посвящена операции ЦАХАЛа "Северный щит", целью которой является обнаружение и нейтрализация туннелей "Хизбаллы" на израильско-ливанской границе.

Армейская пресс-служба передала, что представители Израиля выразили протест в связи с грубым нарушением резолюции Совета безопасности ООН 1701, определившей условия прекращения огня в августе 2006 года.

Государственная радиостанция Израиля "Кан Бет" передала, что вечером 5 декабря состоялась телефонная беседа между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Глава израильского правительства проинформировал собеседника о ходе операции "Северный щит" и выразил надежду, что ООН решительно осудит действия "Хизбаллы".

Операция "Северный щит" была начата в ночь на 4 декабря. В первый же день операции был нейтрализован "туннель джихада", который вел с южной окраины ливанской деревни Кфар Кела на территорию Израиля, около Метулы. Вход в этот туннель находился в помещении завода, на котором до 2014 года производились строительные материалы. Работы по прокладке подземного сооружения велись в нескольких метрах от позиции UNIFIL.

Туннель на 40 метров уходил вглубь израильской территории. Данный туннель был уничтожен вскоре после того, как двое боевиков "Хизбаллы" приблизились к камере наблюдения, установленной израильтянами в этом туннеле.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу заявил накануне, что операция "Северный щит" будет продолжаться столько времени, сколько потребуется для нейтрализации угрозы и достижения всех поставленных перед военными целей.

Начальник генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Гади Айзенкот сообщил, что решение о проведении этой операции было принято 17 ноября. Она осуществляется под руководством командования Северного округа при участии военной разведки и инженерных подразделений ЦАХАЛа. По словам Айзенкота, для завершения операции потребуется несколько недель.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 5 декабря 2018 г.
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"Северный щит": операция против туннелей "Хизбаллы". Схемы, видео, фото
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Источник: в генштабе ЦАХАЛа возражали против операции "Северный щит"
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ЦАХАЛ обнаружил туннель террора на границе с Ливаном





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