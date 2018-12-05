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Нетаниягу запретили получать финансирование для оплаты адвокатов от двоюродного брата

время публикации: 13:34 | последнее обновление: 14:01 блог версия для печати фото
Нетаниягу запретили получать финансирование для оплаты адвокатов от двоюродного брата
Навот Тель-Цур
Нетаниягу запретили получать финансирование для оплаты адвокатов от двоюродного брата

Комиссия при Управлении государственного контролера отклонила просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу получать финансирование его юридической защиты от бизнесмена Спенсора Партиджа и от двоюродного брата Натана Миликовского.

В решении комиссии говорится, что на основании аналогичных примеров в прошлом принято решение, согласно которому необходимость оплачивать юридические издержки не является оправданием для предоставления особого исключения из правил, предотвращающих конфликт интересов. "Необходимы чрезвычайные обстоятельства, оправдывающие подобные действия. Такие обстоятельства комиссия не представлены", - говорится в опубликованном решении.

Десять месяцев назад премьер-министр обратился к юридическому советнику правительства с просьбой о разрешении на получение финансирования услуг адвокатов, оказывающих ему услуги в ходе следствия. Авихай Мандельблит постановил, что решение по этому вопросу должна принимать комиссия при управлении государственного контролера.

Из окружения премьер-министра передали следующее: "Ввиду цепи событий – смерти адвоката Яакова Вайнрота и происшествий в сфере безопасности, поглощавших все внимание главы правительства, он не успел вовремя ответить на вопросы комиссии. Новые адвокаты Биньямина Нетаниягу во главе с Навотом Тель-Цуром уже сообщили, что в ближайшие дни представят комиссии все необходимые ответы и обоснования просьбы, в том числе имевшие место прецеденты. В связи с этим, комиссии стоит воздержаться от принятия окончательного решения".

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