В центре Иерусалима закрыт "русский" бордель. ВИДЕО

Полиция закрыла бордель, который находился в жилом доме в центре Иерусалима и действовал около года. По данным следствия, в этом публичном доме работали 15 женщин, оказывавших сексуальные услуги.

Задержан мужчина, подозреваемый в том, что он выступал в роли управляющего этого заведения. Когда полицейские пришли с обыском в квартиру, превращенную в бордель, там находились три женщины, которые также были задержаны для допроса. Позже их отпустили без предъявления обвинений.

В ходе обыска найдены и конфискованы десятки тысяч шекелей, журнал управляющего и мобильные телефоны.

Когда полиция прибыла с обыском в бордель, трое мужчин, находившиеся неподалеку, попытались скрыться на автомобиле, но были задержаны и допрошены.

Проведен также обыск в доме к северу от Иерусалима, где проживает жена подозреваемого в управлении борделем. Судя по сообщению пресс-службы полиции, эта женщина подозревается в вербовке проституток. В доме были найдены около 100 тысяч шекелей и несколько тысяч долларов наличными.

Сообщается, что услуги этого борделя рекламировались на русскоязычных интернет-сайтах. Судя по всему, на работу нанимались проститутки из стран бывшего СССР.

Квартира, в которой находился бордель, опечатана на 30 дней.

Арест главного подозреваемого продлен до 6 февраля. Арест его супруги был продлен до 3 февраля, она освобождена из-под стражи с некоторыми ограничениями в свободе передвижения. Расследование, начатое несколько месяцев назад, продолжается.





