5 февраля 2017 г.
последняя новость: 18:43
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:43 На 98-м шоссе в аварии погиб 89-летний водитель мотоцикла для пожилых людей
18:04 Управление тылом возглавил генерал-майор Тамир Ядаи
17:27 Экс-главу правительства, отбывающего наказание в тюрьме, лишили свиданий
17:01 Тысячи израильтян принимают участие в акции протеста в поселении Офра
16:40 На 431-м шоссе задержан водитель, ехавший со скоростью более 200 км/ч
16:24 Акция протеста прошла на "смертельно опасном перекрестке" возле кибуца Амиад
15:46 Аэропорт Бен-Гурион угрожает прекратить обслуживание авиакомпании "Эль-Аль"
15:35 Министерство просвещения проводит неделю безопасного использования интернета
15:16 Рядом с Ницаним подросток нашел погребенный в песке танк
15:11 Нетаниягу пытается вновь отложить утверждение законопроекта о легализации форпостов
В Израиле

В центре Иерусалима закрыт "русский" бордель. ВИДЕО

время публикации: 09:33 | последнее обновление: 09:46 блог версия для печати фото
Кадры оперативной съемки
Кадры оперативной съемки
Кадры оперативной съемки
ВСЕ ФОТО

Полиция закрыла бордель, который находился в жилом доме в центре Иерусалима и действовал около года. По данным следствия, в этом публичном доме работали 15 женщин, оказывавших сексуальные услуги.

Задержан мужчина, подозреваемый в том, что он выступал в роли управляющего этого заведения. Когда полицейские пришли с обыском в квартиру, превращенную в бордель, там находились три женщины, которые также были задержаны для допроса. Позже их отпустили без предъявления обвинений.

В ходе обыска найдены и конфискованы десятки тысяч шекелей, журнал управляющего и мобильные телефоны.

Когда полиция прибыла с обыском в бордель, трое мужчин, находившиеся неподалеку, попытались скрыться на автомобиле, но были задержаны и допрошены.

Проведен также обыск в доме к северу от Иерусалима, где проживает жена подозреваемого в управлении борделем. Судя по сообщению пресс-службы полиции, эта женщина подозревается в вербовке проституток. В доме были найдены около 100 тысяч шекелей и несколько тысяч долларов наличными.

Сообщается, что услуги этого борделя рекламировались на русскоязычных интернет-сайтах. Судя по всему, на работу нанимались проститутки из стран бывшего СССР.

Квартира, в которой находился бордель, опечатана на 30 дней.

Арест главного подозреваемого продлен до 6 февраля. Арест его супруги был продлен до 3 февраля, она освобождена из-под стражи с некоторыми ограничениями в свободе передвижения. Расследование, начатое несколько месяцев назад, продолжается.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 февраля 2017 г.
Минюст: женщины из стран СНГ приезжают заниматься проституцией, пользуясь отменой виз
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 января 2017 г.
"Мадам Тель-Авив" приговорена к 44 месяцам тюрьмы и денежному штрафу
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 января 2017 г.
Подано обвинительное заключение против "русских менеджеров" борделя в Тель-Авиве
// NEWSru.co.il // В Израиле // 22 ноября 2016 г.
Полиция задержала трех подозреваемых в публикации в интернете рекламы сексуальных услуг
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 августа 2016 г.
Министр соцобеспечения поддержал законопроект о наказании клиентов проституток
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 июля 2016 г.
Задержаны жители севера, подозреваемые во ввозе проституток в Израиль
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 мая 2016 г.
Работницам тель-авивского борделя удалось отстоять свое право на проституцию
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 марта 2016 г.
"Мы каждый день наступаем на обнаженное женское тело". Акция на бульваре Ротшильд
// NEWSru.co.il // В Израиле // 8 февраля 2016 г.
Правительство блокировало законопроект о конфискации доходов сутенеров и владельцев борделей
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 февраля 2016 г.
Два жителя Хадеры обвиняются в вымогательствах денег по схеме "спасение от разъяренного мужа"







  Рейтинг@Mail.ru  
Воскресенье, 5 февраля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017