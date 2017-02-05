Рядом с Ницаним подросток нашел погребенный в песке танк

Израильский подросток позвонил в полицию и сообщил, что в песчаных дюнах рядом с кибуцем Ницаним он обнаружил ржавый танк и неразорвавшийся танковый снаряд.

К месту, указанному подростком, утром 5 февраля были отправлены полицейские саперы, которые недалеко от танка также обнаружили старую мину.

Пресс-служба полиции сообщает, что снаряд и мина были уничтожены методом контролируемого взрыва. Никто не пострадал.

Саперы также осмотрели танк и, убедившись, что он не представляет опасности для людей, приняли решение оставить его на месте.

В полиции полагают, что танк принадлежал египетской армии, он был брошен в дюнах еще до основания государства Израиль.

По данным радиостанции "Решет Бет", находка была сделана подростком, проживающим в Ашкелоне.

Напомним, что похожая находка была сделана в июле 2013 года в Холоне. Тогда рабочие, занимавшиеся рытьем котлована для фундамента здания на улице Меркава, обнаружили советский танк Т-34 без башни и гусениц.





