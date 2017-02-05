5 февраля 2017 г.
последняя новость: 18:43
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:43 На 98-м шоссе в аварии погиб 89-летний водитель мотоцикла для пожилых людей
18:04 Управление тылом возглавил генерал-майор Тамир Ядаи
17:27 Экс-главу правительства, отбывающего наказание в тюрьме, лишили свиданий
17:01 Тысячи израильтян принимают участие в акции протеста в поселении Офра
16:40 На 431-м шоссе задержан водитель, ехавший со скоростью более 200 км/ч
16:24 Акция протеста прошла на "смертельно опасном перекрестке" возле кибуца Амиад
15:46 Аэропорт Бен-Гурион угрожает прекратить обслуживание авиакомпании "Эль-Аль"
15:35 Министерство просвещения проводит неделю безопасного использования интернета
15:16 Рядом с Ницаним подросток нашел погребенный в песке танк
15:11 Нетаниягу пытается вновь отложить утверждение законопроекта о легализации форпостов
В Израиле

Рядом с Ницаним подросток нашел погребенный в песке танк

время публикации: 15:16 | последнее обновление: 17:45 блог версия для печати фото
Рядом с Ницаним подросток нашел погребенный в песке танк и неразорвавшийся танковый снаряд
Рядом с Ницаним подросток нашел погребенный в песке танк и неразорвавшийся танковый снаряд
Рядом с Ницаним подросток нашел погребенный в песке танк и неразорвавшийся танковый снаряд

Израильский подросток позвонил в полицию и сообщил, что в песчаных дюнах рядом с кибуцем Ницаним он обнаружил ржавый танк и неразорвавшийся танковый снаряд.

К месту, указанному подростком, утром 5 февраля были отправлены полицейские саперы, которые недалеко от танка также обнаружили старую мину.

Пресс-служба полиции сообщает, что снаряд и мина были уничтожены методом контролируемого взрыва. Никто не пострадал.

Саперы также осмотрели танк и, убедившись, что он не представляет опасности для людей, приняли решение оставить его на месте.

В полиции полагают, что танк принадлежал египетской армии, он был брошен в дюнах еще до основания государства Израиль.

По данным радиостанции "Решет Бет", находка была сделана подростком, проживающим в Ашкелоне.

Напомним, что похожая находка была сделана в июле 2013 года в Холоне. Тогда рабочие, занимавшиеся рытьем котлована для фундамента здания на улице Меркава, обнаружили советский танк Т-34 без башни и гусениц.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 июня 2016 г.
На стройке в Кадиме обнаружены снаряды времен Османской империи
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 октября 2015 г.
В Кафр-Касем обнаружили 100-летний неразорвавшийся артиллерийский снаряд
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 июля 2015 г.
"Проклятие римской баллисты": похититель вернул каменные снаряды
// NEWSru.co.il // В Израиле // 10 февраля 2015 г.
ЦАХАЛ уничтожит египетские снаряды времен войны за Независимость
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 января 2015 г.
Неразорвавшийся снаряд обнаружен на территории "приюта Шнеллера" в Иерусалиме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 июля 2013 г.
В Холоне во время строительных работ найден закопанный советский танк Т-34







  Рейтинг@Mail.ru  
Воскресенье, 5 февраля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017