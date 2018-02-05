В Тель-Авиве сдается квартира, купленная Владимиром Путиным

Корреспондент "Едиот Ахронот" Итамар Айхнер пишет о том, что на улице Пинскер в Тель-Авиве сдается полуторокомнатная квартира, владельцем которой является президент России Владимир Путин. В объявлении о сдаче просят не задерживать оплату.

В 2005 году Путин купил это жилье для своей любимой учительницы немецкого языка Мины Моисеевны Юдицкой (Берлинер). С тех пор они не были на связи, но Юдицкая передавала президенту приветы и поздравления с днем рождения через российские СМИ, которые проявляли к ней большой интерес.

В декабре 2017 года Юдицкая умерла в возрасте 96 лет, она похоронена на кладбище в Петах-Тикве. Посольство России отправило на ее похороны своего представителя и даже профинансировало церемонию.

Юдицкая была вдовой без родственников. Она завещала вернуть квартиру посольству России, а в действительности – своему бывшему ученику Владимиру Путину, пишет "Едиот Ахронот".

Но в посольстве РФ в Израиле заявили агентству РИА Новости, что это не так. В ответе дипломатической миссии сказано, что квартира в Тель-Авиве, принадлежавшая Мине Юдицкой, была завещана России. "Квартира была завещана ею Российской Федерации. В настоящее время идет процесс выявления наследников Юдицкой с израильской стороны. Когда такие наследники будут выявлены, будет приниматься решение по квартире", – сказал собеседник агентства.

Мина Моисеевна в 1960-е годы преподавала немецкий язык в 281-й средней школе Ленинграда, где учился Владимир Путин. В 1973-м она репатриировалась в Израиль. Путин посещал ее во время своего визита в Израиль в 2005 году, после чего посылал ей подарки, поддерживал связь. Одним из главных подарков Путина своей бывшей учительнице стала квартира в Тель-Авиве. В 2007 году она рассказывала, что сначала ей предложили "огромную и шикарную" квартиру, где все было "автоматическим", но она предпочла небольшую квартиру-"полуторку".





