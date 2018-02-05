18+
5 февраля 2018 г.
последняя новость: 23:28
Россия и шииты - взрывоопасный альянс
Араб стал праведником мира
Трамп: успехи первого года
Газа голодает, Абу-Мазен купил самолет
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
23:28 Стрельба в Старом городе Акко: ранен мужчина
22:30 В одной из школ в Нетании подростка-репатрианта избили за акцент
21:25 В Бейт-Шемеше ограблен ювелирный магазин
20:14 Кнессет утвердил назначение Биньямина Нетаниягу на пост министра здравоохранения
19:53 Внимание, розыск: пропал Ронен Народицкий из Кармиэля
19:18 Теракт в Ариэле совершил гражданин Израиля, житель Тель-Авива
18:41 Теракт в Ариэле. Видео с камер наблюдения
17:38 В результате ДТП на 60-м шоссе пострадали три человека
17:02 Партия "Байт Иегуди" оштрафована на 180 тысяч шекелей
16:38 Нетаниягу: "Мы сведем счеты с террористами"
Загрузка...
В Израиле

В Тель-Авиве сдается квартира, купленная Владимиром Путиным

время публикации: 11:22 | последнее обновление: 15:55 блог версия для печати фото
Владимир Путин
Тель-Авив
В Тель-Авиве сдается квартира, принадлежащая Владимиру Путину

Корреспондент "Едиот Ахронот" Итамар Айхнер пишет о том, что на улице Пинскер в Тель-Авиве сдается полуторокомнатная квартира, владельцем которой является президент России Владимир Путин. В объявлении о сдаче просят не задерживать оплату.

В 2005 году Путин купил это жилье для своей любимой учительницы немецкого языка Мины Моисеевны Юдицкой (Берлинер). С тех пор они не были на связи, но Юдицкая передавала президенту приветы и поздравления с днем рождения через российские СМИ, которые проявляли к ней большой интерес.

В декабре 2017 года Юдицкая умерла в возрасте 96 лет, она похоронена на кладбище в Петах-Тикве. Посольство России отправило на ее похороны своего представителя и даже профинансировало церемонию.

Юдицкая была вдовой без родственников. Она завещала вернуть квартиру посольству России, а в действительности – своему бывшему ученику Владимиру Путину, пишет "Едиот Ахронот".

Но в посольстве РФ в Израиле заявили агентству РИА Новости, что это не так. В ответе дипломатической миссии сказано, что квартира в Тель-Авиве, принадлежавшая Мине Юдицкой, была завещана России. "Квартира была завещана ею Российской Федерации. В настоящее время идет процесс выявления наследников Юдицкой с израильской стороны. Когда такие наследники будут выявлены, будет приниматься решение по квартире", – сказал собеседник агентства.

Мина Моисеевна в 1960-е годы преподавала немецкий язык в 281-й средней школе Ленинграда, где учился Владимир Путин. В 1973-м она репатриировалась в Израиль. Путин посещал ее во время своего визита в Израиль в 2005 году, после чего посылал ей подарки, поддерживал связь. Одним из главных подарков Путина своей бывшей учительнице стала квартира в Тель-Авиве. В 2007 году она рассказывала, что сначала ей предложили "огромную и шикарную" квартиру, где все было "автоматическим", но она предпочла небольшую квартиру-"полуторку".



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 декабря 2017 г.
В Израиле умерла Мина Юдицкая, учительница президента России Владимира Путина
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 октября 2007 г.
Путин купил квартиру в Тель-Авиве для своей бывшей учительницы







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 5 февраля 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018