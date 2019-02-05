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5 февраля 2019 г.
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В Израиле

Праймериз в "Ликуде": борьба за место в предвыборном списке

время публикации: 06:40 | последнее обновление: 07:13 блог версия для печати фото
Биньямин Нетаниягу, лидер "Ликуда", премьер-министр
Праймериз в "Ликуде": борьба за место в предвыборном списке
Праймериз в "Ликуде": борьба за место в предвыборном списке

Во вторник, 5 февраля, проходят праймериз в предвыборный список "Ликуда" в Кнессет 21-го созыва. Более 120 тысяч членов правящей партии смогут принять участие в голосовании, которое пройдет на 113 избирательных участках. Голосование начнется в 10:00 и завершится в 22:00. Окончательные результаты станут известны утром 6 февраля.

73 кандидата баллотируются через общеизраильский список и 80 человек претендуют на представительство от десяти округов.

В общеиизраильском списке баллотируются действующие депутаты, новые фигуры в "Ликуде" (Йоав Галант, Нир Баркат), а также кандидаты, которые борются за так называемые забронированные места: репатрианты, женщины, молодые кандидаты, представители нееврейского сектора.

После завершения подсчета голосов список будет сформирован в соответствии с результатами и местом, полученным каждым кандидатом.

На 28-е место, отведенное представителям репатриантов в "Ликуде", баллотируются не менее восьми человек. Согласно порядку выборов, если кто-то из кандидатов займет место выше 28-го, он останется на завоеванной позиции, а не будет перенесен на 28-е место. В этом случае на 28-м месте будет не репатриант, а тот, кто получил его в результате праймериз с учетом кооптации представителей округов. Если же все кандидаты на репатриантские места окажутся ниже 28-го места, то его займет тот из них, кто наберет наибольшее число голосов.

Тот же принцип касается остальных групп, имеющих забронированные места.

Напомним, что в "Ликуде" разгорелась острая борьба вокруг кандидатуры депутата Авраама Нагосы, который получил право вторично баллотироваться на репатриантское место. Против этого решения был подан иск в арбитражный суд партии, который оставил решение в силе. По мнению источника в правящей партии, главная борьба за место, отведенное репатриантам, развернется между главой лобби репатриантов в "Ликуде" Михаилом Лобовиковым и депутатом Нагосой. По словам источника, очень многое будет зависеть от явки на голосование. Число русскоязычных членов партии составляет примерно десять тысяч человек.

Также на праймериз баллотируются кандидаты от десяти регионов: Дан, Галилея и Амаким, Хайфа, Иерусалим, Иудея и Самария, региональные советы, Прибрежная полоса, Негев, Шфела и Тель-Авив. Первый кандидат от региона будет лишь на 19-м месте. На прошлых выборах первый представитель регионов занимал 16-е место.

Помимо 19-го места регионам предоставлены 22, 26, 29, 33, 34, 36, 38, 39 места в списке. В документе, опубликованном "Ликудом", 21-е место также фигурирует как предоставленное регионам, однако, по решению ЦК партии, это место получит кандидат, кооптированный лично премьер-министром.

Представители регионов будут распределены в зависимости от числа членов "Ликуда" в том или ином округе. Самое высокое место получил представитель округа Шфела, самое низкое – представитель округа Иудеи и Самарии.

В голосовании по общему списку могут принять участие все члены "Ликуда", а за кандидатов от регионов голосуют только члены ЦК партии.

Перед праймериз возник скандал вокруг кандидатуры Гилада Шарона, сына бывшего премьер-министра Ариэля Шарона. Шарон-младший намеревался баллотироваться от округа Негев, однако выяснилось, что он состоит в "Ликуде" на три месяца меньше срока, требуемого уставом для участия в праймериз. Обычно партийные инстанции предоставляют в таких случаях право баллотироваться, однако Гиладу Шарону было отказано.

Напомним, что министр по делам алии и интеграции Йоав Галант (недавно перешедший в правящую партию из партии "Кулану") получил право баллотироваться, вступив в "Ликуд" за месяц до праймериз.

За два дня до праймериз премьер-министр обратился к членам партии с просьбой предоставить ему возможность кооптировать еще двух человек на 28-е и 36-е место. Члены правящей партии проголосуют по этому вопросу одновременно с голосованием на праймериз.

Перед праймериз в "Ликуде" говорят о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу прикладывал усилия к продвижению Йоава Галанта. По мнению некоторых активистов партии, глава правительства намерен помогать Галанту в формировании лагеря его сторонников в партии, который мог бы стать противовесом Гидеону Саару. Для бывшего министра просвещения Саара, возвращающегося в политику после длительного тайм-аута, эти праймериз являются первой проверкой популярности в партии.

В свою очередь, Аюб Кара, демонстрировавший лояльность по отношению к Нетаниягу на протяжении всей каденции, впервые получил отказ на просьбу баллотироваться на место нееврейского кандидата, и он принимает участие в праймериз на общих основаниях.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 февраля 2019 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 февраля 2019 г.
Нетаниягу: "Трюк Саара провалился", Саар: "Повтор лживых обвинений"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 3 февраля 2019 г.
СМИ о праймериз "Ликуда": в списке Нетаниягу нет Эдельштейна, Саара и Барката
// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 февраля 2019 г.
Нетаниягу хочет кооптировать в предвыборный список "Ликуда" трех человек





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