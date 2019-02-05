Биньямин Нетаниягу и Владимир Путин встретятся в Москве 21 февраля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу планирует 21 февраля встретиться в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Предыдущая встреча лидеров двух государств состоялась в Париже около трех месяцев назад, и она продолжалась около 15 минут.

Главной темой переговоров станет ситуация в Сирии, вопросы координации действий между российскими и израильскими военными, а также региональные проблемы.

О запланированной встрече с Путиным Нетаниягу сообщил на совместном брифинге с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Иерусалиме. "21 февраля я снова лечу в Россию в продолжение нашей встречи с президентом Путиным в Париже несколько месяцев назад, и последовавших за этим дискуссий. Очень важно, чтобы мы продолжали предотвращать создание иранского военного плацдарма в Сирии. Во многих отношениях мы препятствуем этому процессу, но мы обязаны продолжать эти действия и не дать Ирану создать еще один фронт против нас прямо здесь, по ту сторону Голанских высот. Это основная тема, которую я буду обсуждать с президентом Путиным", - сказал Нетаниягу на брифинге.

3 февраля израильские СМИ писали, что до проведения досрочных выборов в Кнессет 21-го созыва (намеченных на 9 апреля) премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу планирует вновь встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Однако на момент публикации этой информации сайтом Ynet дата и место встречи не были известны.

Встреча с Путиным будет одной из многих в ряду встреч с мировыми лидерами, намеченных Нетаниягу на предвыборный период. В частности, упоминаются запланированные поездки премьер-министра Израиля в Индию (11-12 февраля), на саммит по иранской угрозе в Варшаве (13-14 февраля), на конференцию по международной безопасности в Мюнхене (15-17 февраля, на конференцию AIPAC в США и переговоры с Дональдом Трампом в Белом доме (24-26 марта).

Кроме того, 19 февраля израильский лидер должен принять в Иерусалиме саммит форума Вышеградской четверки с участием с участием премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини, главы правительства Чехии Андрея Бабиша, лидера Польши Матеуша Моравецкого и венгерского премьера Виктора Орбана. 26 февраля в Израиль прибудет президент Либерии Джордж Веа.

Отметим, что пресс-служба Кремля пока не подтверждает согласование встречи Путина и Нетаниягу. На прошлой неделе Израиль посетили спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев и заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, они встречались с Нетаниягу и, возможно, на этой встрече поднимался вопрос о визите израильского лидера в Москву или переговорах с Путиным в другом формате.

С сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав режим Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе, Нетаниягу и Путин встречались 10 раз: в Москве, в Сочи, в Париже.

После 17 сентября 2018 года, когда сирийские ПВО, отражая израильский авиаудар, сбили российский самолет-разведчик Ил-20, а Москва возложила ответственность на Израиль, Нетаниягу и Путин встречались только на полях парижской конференции (11 ноября). В начале декабря Биньямин Нетаниягу объявлял, что планируется очередная встреча с президентом России, но пока остается неясным, когда и где состоятся эти переговоры.





