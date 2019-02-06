Завершилось голосование на праймериз в "Ликуде"

В 22:00 завершилось голосование на выборах в предвыборный список "Ликуда". Согласно предварительным данным, в голосовании приняли участие 69.719 членов партии, более 58% обладающих правом голоса. В праймериз перед прошлыми выборами приняли участие 53% избирателей.

После закрытия избирательных участков все урны доставляются в "Кфар Маккабия", где начинается подсчет голосов. В "Ликуде" пояснили, что подсчет голосов проводится вручную, и результаты станут известны лишь утром 6 февраля.

Высокая явка избирателей может понизить эффективность закулисных сделок между кандидатами. В "Ликуде" считают, что примерно половина членов партии относится к так называемым "свободным избирателям", которые не связаны договорами и голосуют исключительно по своему усмотрению.

Праймериз проходили на фоне резких нападок премьер-министра Биньямина Нетаниягу на Гидеона Саара. Премьер-министр вновь обвинил Саара в том, что тот готовил путч, намереваясь получить от президента государства Реувена Ривлина полномочия формировать правительство вместо Нетаниягу, если "Ликуд" одержит победу на выборах. За несколько часов до закрытия избирательных участков Нетаниягу заявил, что не отказывается ни от одного своего слова. Итоги голосования станут индикацией степени влияния премьер-министра на решения членов партии, а также места Гидеона Саара в партии.

В ходе праймериз 73 кандидата баллотировались через общеизраильский список и 80 человек претендовали на представительство от десяти округов.

В общеиизраильском списке баллотировались действующие депутаты, новые фигуры в "Ликуде" (Йоав Галант, Нир Баркат), а также кандидаты, которые борются за так называемые забронированные места: репатрианты, женщины, молодые кандидаты, представители нееврейского сектора.

После завершения подсчета голосов список будет сформирован в соответствии с результатами и местом, полученным каждым кандидатом.

На 28-е место, отведенное представителям репатриантов в "Ликуде", баллотируются не менее восьми человек. Согласно порядку выборов, если кто-то из кандидатов займет место выше 28-го, он останется на завоеванной позиции, а не будет перенесен на 28-е место. В этом случае на 28-м месте будет не репатриант, а тот, кто получил его в результате праймериз с учетом кооптации представителей округов. Если же все кандидаты на репатриантские места окажутся ниже 28-го места, то его займет тот из них, кто наберет наибольшее число голосов.

Тот же принцип касается остальных групп, имеющих забронированные места.

Напомним, что в "Ликуде" разгорелась острая борьба вокруг кандидатуры депутата Авраама Нагосы, который получил право вторично баллотироваться на репатриантское место. Против этого решения был подан иск в арбитражный суд партии, который оставил решение в силе. По мнению источника в правящей партии, главная борьба за место, отведенное репатриантам, развернется между главой лобби репатриантов в "Ликуде" Михаилом Лобовиковым и депутатом Нагосой. По словам источника, очень многое будет зависеть от явки на голосование. Число русскоязычных членов партии составляет примерно десять тысяч человек.

Также на праймериз баллотируются кандидаты от десяти регионов: Дан, Галилея и Амаким, Хайфа, Иерусалим, Иудея и Самария, региональные советы, Прибрежная полоса, Негев, Шфела и Тель-Авив. Первый кандидат от региона будет лишь на 19-м месте. На прошлых выборах первый представитель регионов занимал 16-е место.

Помимо 19-го места регионам предоставлены 22, 26, 29, 33, 34, 36, 38, 39 места в списке. В документе, опубликованном "Ликудом", 21-е место также фигурирует как предоставленное регионам, однако, по решению ЦК партии, это место получит кандидат, кооптированный лично премьер-министром.

Представители регионов будут распределены в зависимости от числа членов "Ликуда" в том или ином округе. Самое высокое место получил представитель округа Шфела, самое низкое – представитель округа Иудеи и Самарии.

В голосовании по общему списку принимали участие все члены "Ликуда", а за кандидатов от регионов голосовали только члены ЦК партии.





