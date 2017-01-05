Суд над сержантом Эльором Азарией. Выскажите ваше мнение. ОПРОС NEWSru.co.il

4 января 2017 года военный суд признал сержанта ЦАХАЛа Эльора Азарию виновным в непредумышленном убийстве террориста в Хевроне. Доводы защиты и обвинения по вопросу о наказании суд заслушает 15 января. Когда будет вынесен приговор, пока неизвестно.

- Обвинительный вердикт по делу Эльора Азарии. Выскажите ваше мнение

Обвинение военнослужащего в непредумышленном убийстве по итогам расследования инцидента в марте 2016 года, когда на перекрестке Джильбер в Хевроне после вооруженного нападения на солдат, Эльор Азария застрелил раненного террориста, лежавшего на земле.

Суд счел неубедительными доводы защиты по поводу того, что Азария стремился нейтрализовать террориста, представляющего реальную опасность для окружающих. Была отклонена и другая версия защиты, согласно которой в момент выстрела террорист уже был мертв.

Суд счел доказанным тот факт, что действия Азарии были продиктованы желанием отомстить за нападение на его сослуживцев и убить террориста.

Решение суда признать Азарию виновным в непредумышленном убийстве вызвало широкий общественный резонанс. Многие политики, включая премьер-министра Биньямина Нетаниягу, выступили с предложением об амнистии военнослужащего.

Предлагаем нашим читателям ответить на ряд вопросов, связанных с делом Эльора Азарии.