СМИ: оружие у охранника в Беэр-Шеве похитил родственник террориста "с автовокзала"

По данным сайта Maariv, к расследованию случая нападения на охранника одного из торговых центров в Беэр-Шеве подключились следователи Общей службы безопасности (ШАБАК).

Участие следователей ШАБАК, по данным издания, объясняется тем, что в ходе расследования возникли подозрения, что это преступление было совершено на почве национальной розни.

Кроме того, следствие располагает информацией, что напавший на охранника и похитивший его пистолет приходится близким родственником террористу, совершившему более года назад теракт на автовокзале в Беэр-Шеве.

Нападение на охранника произошло утром 5 января. Преступнику удалось в схватке выхватить пистолет у охранника и скрыться. Позднее он был задержан полицейскими. Первоначально сообщалось, что нападение совершено 20-летним жителем Беэр-Шевы.

18 октября 2015 года на центральной автобусной станции в Беэр-Шеве было совершено вооруженное нападение с применением холодного и огнестрельного оружия. В результате теракта был убит сержант Омри Леви, восемь человек были ранены. По ошибке был убит нелегал из Эритреи Аватхум Зархум. Теракт был совершен 21-летним Муханадом аль-Укаби, бедуином из Хуры. Он был застрелен сотрудниками органов безопасности.