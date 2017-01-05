Сотрудник ООН, помогавший боевикам ХАМАС, приговорен к семи месяцам тюрьмы

В ночь на 5 января стало известно, что израильский суд приговорил к семи месяцам лишения свободы 38-летнего сотрудника Программы развития ООН (UNDP) Вахида Бурша, проживавшего ранее в Джебалии (сектор Газы).

Об этом судебном решении сообщают палестинское агентство Maan, международное агентство Reuters и другие СМИ.

В постановлении суда отмечено, что в ходе следствия Бурш сознался, что содействовал строительству причала для военно-морских сил ХАМАС, используя служебное положение и ресурсы ООН.

Вахид Бурш был задержан в июле 2016 года сотрудниками общей службы безопасности Израиля (ШАБАК). В августе в СМИ были переданы сведения о том, что, согласно материалам дела, Бурш использовал свою работу в агентстве ООН для выполнения поручений командования "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС). Ему было предъявлено обвинение в содействии террористической группировке.

Отделение программы развития ООН в секторе занималось восстановлением зданий, пострадавших в ходе операции "Нерушимая скала" летом 2014 года. Бурш координировал работы по расчистке территории перед возведением новых зданий.

Незадолго до задержания Бурша стало известно об аресте директора расположенного в секторе Газы отделения гуманитарной организации World Vision Мухаммада Халаби. Он обвиняется в том, что передавал ХАМАСу собираемые на нужды бедствующих палестинцев средства и гуманитарную помощь. Общая сумма, поступившая в распоряжение боевиков, превышает 40 миллионов долларов – около 80% всех собранных организацией средств. На эти деньги финансировалась прокладка туннелей и приобреталось военное оборудование. Германия и Австралия поспешили разорвать отношения с World Vision. Руководство гуманитарной организации заявило, что речь идет об израильской провокации, цель которой – оставить жителей Газы без помощи международного сообщества.

Судебный процесс по делу Халаби продолжается. Дата вынесения приговора пока неизвестна.





