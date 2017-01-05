Полиция вновь допрашивает премьер-министра Биньямина Нетаниягу

В четверг, 5 января, полиция вторично допрашивает премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Изначально предполагалось, что допрос состоится лишь 6 января, однако позднее стало известно, что встречу Нетаниягу со следователями решено перенести на вечер четверга.

Допрос проходит в резиденции премьер-министра на улице Бальфур в Иерусалиме.

Напомним, что глава правительства подозревается в незаконном получении различных материальных благ от двух бизнесменов на общую сумму в сотни тысяч шекелей.

5 января в БАГАЦ была подана апелляция с требованием начать расследование в отношении премьер-министра и по иным делам. В частности, речь идет о деле о закупках субмарин, о связях главы правительства с бизнесменом Анри Мимраном. Истцы также требуют сообщить общественности все подробности дела, по которому допрашивается глава правительства. Апелляция подана депутатом Кнессета от блока "Сионистский лагерь" Эрелем Маргалитом и адвокатом Эльдадом Янивом. Инициаторы подачи апелляции утверждают, что под исковым заявлением поставили свои подписи не менее 19.000 человек.

Вечером 2 января в течение трех часов следственная группа отделения полиции "ЛАХАВ-433" под руководством бригадного генерала Кореша Барнора допрашивала главу правительства Биньямина Нетаниягу. Следователи приехали в резиденцию главы правительства на улице Бальфур в Иерусалиме в 18:30, а в 23:00 пресс-служба полиции сообщила об окончании допроса.

Перед началом беседы с Биньямина Нетаниягу была взята подписка, согласно которой ему известно, что все сказанное им может быть использовано против него. Это означает, что он по расследуемому делу проходит в качестве подозреваемого, а не свидетеля.

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит опубликовал официальное заявление в связи с расследованием в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу, подозреваемого в незаконном получении различных благ и подарков.

Как отмечается в заявлении, подозрения, которые в конечном итоге привели к допросу главы правительства, возникли три месяца назад при проведении проверки по данному делу. С тех пор следствие проделало значительную работу по сбору улик. В течение последнего месяца были получены улики, подкрепившие доказательную базу дела.

Мандельблит не привел дополнительных подробностей относительно расследования. Вместе с тем, он упомянул ряд дел, по которым в ходе проверок не были обнаружены улики, оправдывающие проведение уголовного расследования в отношении премьер-министра.