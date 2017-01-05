5 января 2017 г.
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В Израиле

Одобрено расследование против участников демонстрации в поддержку Эльора Азарии

время публикации: 19:37 | последнее обновление: 20:06 блог версия для печати фото
Одобрено расследование против участников демонстрации в поддержку Эльора Азарии
Одобрено расследование против участников демонстрации в поддержку Эльора Азарии
Одобрено расследование против участников демонстрации в поддержку Эльора Азарии

Вечером 5 января юридический советник правительства Авихай Мандельблит разрешил полиции начать расследование в отношении нескольких участников демонстрации, проходившей 4 января возле здания военного суда, когда там выносился вердикт по делу солдата Эльора Азарии.

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Возле здания суда вспыхнули беспорядки. Были задержаны несколько человек. В том числе, по подозрению в призывах к насилию в отношении начальника Генштаба Гади Айзенкота. В частности, поводом для расследования стала "кричалка" манифестантов: "Гади, остерегись! Рабин скучает один".

Известно, что в митинге принимали участие несколько десятков активистов организаций "Ла Фамилия" и "Лехава".

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Ранее 5 января глава службы безопасности Кнессета передал полиции материалы, которые могут содержать подстрекательства против депутатов Кнессета. Согласно сообщению "Решет Бет", просьба к полиции расследовать случаи подстрекательства исходила от спикера Кнессета.

Юлий Эдельштейн выразил обеспокоенность по поводу волны подстрекательств в отношении политиков и судей в социальных сетях, спровоцированной судебным вердиктом о виновности солдата Эльора Азарии. "Каждый гражданин имеет право высказать собственное мнение, но при этом он обязан уважать точку зрения своих оппонентов". Спикер отметил, что волна подстрекательства в отношении должностных лиц и судей военного суда может иметь тяжелые последствия.

Утром 5 января полиция задержала жителя Иерусалима по подозрению в подстрекательстве против судей, выносивших вердикт в отношении солдата Эльора Азарии. Поводом для задержания мужчины стало сообщение в одной из групп в социальной сети Facebook с нападками на судей и угрозами.

По информации сайта "Мако", задержанный уже имел приводы в полицию, в том числе за незаконное хранение холодного оружия. Правоохранительным органам известно, что мужчина психически неуравновешен. Принимая во внимание его состояние, в полиции согласились освободить его из-под стражи с рядом ограничений.

Позднее была задержана 22-летняя жительница Кирьят-Гата. Поводом для ее задержания также стала публикация в социальных сетях, содержащая резкую критику в адрес полковника Маи Элер, возглавлявшей коллегию судей. В полиция подозревает девушку в подстрекательстве к насилию. После беседы со следователями она также была освобождена с рядом ограничений. В том числе, подозреваемой запрещено в течение 30 дней высказывать свое мнение в социальных сетях.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 января 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 5 января 2017 г.
Житель Иерусалима задержан по подозрению в подстрекательстве против судей по делу Азарии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 января 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 января 2017 г.
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Четверг, 5 января 2017 г.
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