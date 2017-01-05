9 января в Иерусалиме пройдет всеобщая забастовка, включающая учебные заведения

Мэр Иерусалима Нир Баркат в рамках борьбы за городской бюджет объявил, что в ближайший понедельник, 9 января, в столице состоится всеобщая забастовка, в которой примут участие учебные заведения. Об этом сообщает сайт Walla News.

По информации сайта "Бе-Хадрей Харедим", на заседании руководства муниципалитета и представителей "Гистадрута", которое состоялось утром 5 января, Нир Барак сообщил, что причиной забастовки стал отказ минфина выделить городу дополнительно один миллиард шекелей. Вместо требуемой суммы минфин готов перевести 600 миллионов шекелей.

В публикации отмечается, что члены городского родительского комитета ранее обращались к мэру с просьбой не парализовать работу учебных заведений, однако их просьба не была принята во внимание.