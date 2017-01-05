5 января 2017 г.
последняя новость: 15:48
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:48 Птичий грипп обнаружен в национальном парке в Рамат-Гане
15:18 9 января в Иерусалиме пройдет всеобщая забастовка, включающая учебные заведения
13:11 Баселю Ратасу предъявлены обвинения в преступлениях против безопасности государства
11:52 В Ашдоде еврей ударил ножом бедуина, ведется розыск нападавшего
11:28 Либерман назвал непродуктивными все заявления после обвинительного вердикта суда по делу Азарии
11:21 Полиция задержала бреславских хасидов, проникших в арабскую деревню в Самарии
10:41 Суд над сержантом Эльором Азарией. Выскажите ваше мнение. ОПРОС NEWSru.co.il
10:14 В Беэр-Шеве у охранника торгового центра было похищено оружие, задержан подозреваемый
10:04 Юридический советник правительства объявил о решении предъявить обвинение Баселю Ратасу
08:27 Полиция перехватила партию амфетаминов из США
В Израиле

9 января в Иерусалиме пройдет всеобщая забастовка, включающая учебные заведения

время публикации: 15:18 | последнее обновление: 15:18 блог версия для печати фото
Мэр Иерусалима Нир Баркат

Мэр Иерусалима Нир Баркат в рамках борьбы за городской бюджет объявил, что в ближайший понедельник, 9 января, в столице состоится всеобщая забастовка, в которой примут участие учебные заведения. Об этом сообщает сайт Walla News.

По информации сайта "Бе-Хадрей Харедим", на заседании руководства муниципалитета и представителей "Гистадрута", которое состоялось утром 5 января, Нир Барак сообщил, что причиной забастовки стал отказ минфина выделить городу дополнительно один миллиард шекелей. Вместо требуемой суммы минфин готов перевести 600 миллионов шекелей.

В публикации отмечается, что члены городского родительского комитета ранее обращались к мэру с просьбой не парализовать работу учебных заведений, однако их просьба не была принята во внимание.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 января 2017 г.
Забастовка водителей в Иерусалиме обойдется компании "Эгед" в 14 миллионов шекелей
// NEWSru.co.il // В Израиле // 4 октября 2016 г.
Суд запретил забастовку охранников учебных заведений в Иерусалиме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 31 августа 2016 г.
Отменена забастовка школьных охранников в Иерусалиме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 октября 2015 г.
Родительский комитет Иерусалима: 12 октября не будет занятий в школах и детских садах







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 5 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017