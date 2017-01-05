"Хайфский стрелок" сдался полиции

Израильские СМИ сообщили, что подозреваемый в двух случаях стрельбы в Хайфе сдался полиции. В сопровождении своего адвоката он явился в отделение полиции в Акко.

В отношении публикации других подробностей расследования этого дела по-прежнему действует судебный запрет.

3 января в районе Адар в Хайфе неизвестным был застрелен житель Нешера Гай Кфари, работавший водителем в учебном заведении для детей с отставанием в развитии. А за несколько минут до этого в Нижнем городе был ранен раввин Иехиэль Илуз.

4 января в Нижнем городе Хайфы спецназ полиции и пограничной полиции проводили спецоперацию, в рамках которой было обследовано заброшенное здание, в котором мог находиться преступник. В здании были обнаружены признаки нахождения в нем людей. Но самому подозреваемому удалось скрыться.

На начальном этапе расследования следственные органы полагали, что речь идет о криминальном преступлении, однако позднее появились данные, говорящие о том, что преступление могло быть совершено на почве национальной ненависти. К расследованию подключилась Общая служба безопасности ШАБАК.





