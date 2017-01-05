5 января 2017 г.
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В Израиле

Полиция задержала берславских хасидов, проникших в арабскую деревню в Самарии

время публикации: 11:21 | последнее обновление: 11:21 блог версия для печати

В четверг, 5 января, полиция задержала десять молодых израильтян, бреславских хасидов, побывавших ночью в деревне Кифаль Харат (южнее Шхема).

На территории деревни израильтяне подверглись каменной атаке, и были удалены оттуда при помощи военнослужащих ЦАХАЛа. Хасидов передали в руки полиции, и на допросе задержанные пояснили, что явились в деревню, чтобы помолиться на месте захоронения Йегошуа бин Нуна (Иисуса Навина) и Калева бен Иефуне.

После допроса паломники предстанут перед мировым судом в Петах-Тикве, и полиция попросит суд продлить срок их содержания под стражей.

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// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 4 мая 2016 г.
Паломничество на могилу Иисуса Навина: "вторжение" евреев в Кифаль Харат







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Четверг, 5 января 2017 г.
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