Полиция задержала берславских хасидов, проникших в арабскую деревню в Самарии

В четверг, 5 января, полиция задержала десять молодых израильтян, бреславских хасидов, побывавших ночью в деревне Кифаль Харат (южнее Шхема).

На территории деревни израильтяне подверглись каменной атаке, и были удалены оттуда при помощи военнослужащих ЦАХАЛа. Хасидов передали в руки полиции, и на допросе задержанные пояснили, что явились в деревню, чтобы помолиться на месте захоронения Йегошуа бин Нуна (Иисуса Навина) и Калева бен Иефуне.

После допроса паломники предстанут перед мировым судом в Петах-Тикве, и полиция попросит суд продлить срок их содержания под стражей.