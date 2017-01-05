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В Израиле

Юридический советник правительства объявил о решении предъявить обвинение Баселю Ратасу

время публикации: 10:04 | последнее обновление: 10:04 блог версия для печати фото
Басель Ратас

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинение депутату Кнессета Баселю Ратасу (Объединенный арабский список). Это решение юридический советник правительства принял на основании материалов следствия, проведенного полицией. Соответствующее письмо направлено спикеру Кнессета Юлию Эдельштейну.

Отмечается, что подаче обвинительного заключения будет предшествовать слушание дела у юридического советника правительства.

Напомним, что Басель Ратас подозревается в том, что проносил в тюрьму "Кциот" мобильные телефоны и sim-карты и передавал их террористам.

2 января комиссия по этике приняла решение отстранить на полгода депутата Кнессета Баселя Ратаса от всей парламентской деятельности. В соответствии с решением комиссии, депутат Ратас на протяжении полугода не сможет принимать участие в работе комиссий и в пленарных заседаниях. В то же время, он сможет принимать участие в голосованиях, поскольку лишение подобных полномочий не является прерогативой комиссии по этике. Депутат Басель Ратас, находящийся под домашним арестом, заявил: "Это политическое решение, продиктованное мстительностью. Подобное решение никогда не принималось в отношении кого-либо из депутатов, против которых велось уголовное расследование.

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Четверг, 5 января 2017 г.
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