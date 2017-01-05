5 января 2017 г.
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В Израиле

Председатель Сената Франции в Иерусалиме: "Не существует тайной резолюции Парижа"

время публикации: 17:42 | последнее обновление: 18:04 блог версия для печати фото
Председатель Сената Франции Жерар Ларше

На пресс-конференции, проходившей в иерусалимской гостинице King David, председатель Сената Франции Жерар Ларше заявил, что "не существует никакой тайной резолюции", которую якобы пытаются протолкнуть Франция и ООН на конференции в Париже.

Председатель французского Сената, находящийся в Израиле с понедельника, заявил, что "конференция в Париже является началом, а не итогом работы по продвижению мирного процесса".

Жерар Ларше, которого цитирует сайт израильского телеканала на французском языке i24, заявил, что препятствием к миру являются продолжающееся строительство в поселениях, а также отказ Махмуда Аббаса признать право Израиля на существование.

Жерар Ларше приехал в Иерусалим на фоне подготовки к международной конференции в Париже. Израиль активно возражает против ее проведения, считая, что мирное соглашение с палестинцами может быть заключено только на прямых переговорах.

Кроме того, в Израиле опасаются, что парижская конференция приведет к принятию еще одной антиизраильской резолюции. Во вторник, 3 января, на встрече с дипломатическими работниками в МИДе Биньямин Нетаниягу назвал бессмысленной ближневосточную конференцию. По его словам, имеются признаки, что после конференции будут предприниматься попытки провести ее решения через Совет Безопасности ООН. "Поэтому наша первоочередная задача - предотвратить еще одну резолюцию Совета Безопасности ООН, а также предотвратить принятие "квартетом" антиизраильских решений. Для этого предпринимаются большие политические усилия, и это должно стать для вас главной задачей в ближайшие дни", - заявил Биньямин Нетаниягу.

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Четверг, 5 января 2017 г.
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