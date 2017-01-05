Либерман назвал непродуктивными все заявления после обвинительного вердикта суда по делу Азарии

Утром 5 января пресс-служба министра обороны, лидера партии "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана направила в СМИ его новый комментарий по делу военнослужащего Эльора Азарии, обвиняемого в непредумышленном убийстве террориста, совершившего нападение в Хевроне.

- Обвинительный вердикт по делу Эльора Азарии. Выскажите ваше мнение

"Все заявления сейчас являются непродуктивными. Я слышу много болтовни в прессе. Люди попросту не понимают, что они говорят. В израильской судебной практике существуют две фазы: первая – это принципиальное решение о виновности или невиновности и вторая, когда определяется наказание. Только после принятия окончательного вердикта, а это займет еще 2-3 недели, можно начать процесс помилования. Причем закон четко определяет, кто может обратиться к президенту государства с прошением о помиловании. Это непосредственно сам обвиняемый, его адвокаты или его родственники первой степени (родители, братья, сестры). Никто другой – ни глава правительства, ни министры, ни главный раввин не могут обратиться с подобной просьбой", – заявил Либерман.

Министр призвал к сдержанности, отметив, что ее необходимо проявить всем, в том числе и тем, кому как и ему самому совсем не нравится решение суда. Он также напомнил, что это не первый подобный случай в истории Израиля – подобные прецеденты уже были. Это и дело "Маршрута номер 300", и дело лейтенанта Пинто, и др.

"Министерство обороны всегда знало, как разрешить подобные ситуации, как найти правильное решение. Мы понимаем, как и что нужно делать. Для этого просто необходимо нам не мешать. Лишние разговоры только затрудняют решение проблемы. Сейчас надо сосредоточиться на том, как помочь солдату, а не как заработать на нем дополнительные очки на ближайших выборах. Большинство тех, кто выступает с громкими заявлениями – их не волнует судьба солдата, а исключительно собственные электоральные интересы, которые идут вразрез с интересами самого солдата", – подчеркнул Либерман.