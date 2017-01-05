2-й канал ИТВ назвал имя еще одного бизнесмена, дарившего подарки Нетаниягу

По информации 2-го канала ИТВ, в рамках дела "1.000" глава правительства Биньямин Нетаниягу подозревается в получении дорогих подарков от израильского кинопродюсера и владельца компании New Regency Films Арнона Милчена.

В сюжете журналиста Амнона Абрамовича утверждалось, что, согласно материалам следствиям, в течение 7-8 последних лет Нетаниягу получил от бизнесмена дорогие сигары на сумму в сотни тысяч шекелей, а его супруга, Сара Нетаниягу, получала в подарок дорогие сорта вин. В окружении главы правительства отрицают все эти обвинения, говоря, что речь идет о подарках от человека, с которым семья Нетаниягу дружит много лет.

Сюжет был показан в эфире 2-го канала в то время, когда следователи "ЛАХАВ-433" второй раз допрашивали главу правительства по подозрению в незаконном получении различных материальных благ на общую сумму в сотни тысячи шекелей.