Прогноз погоды на 5 января: повышение температуры, понижение влажности

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 5 января, будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха выше, чем вчера, и соответствует среднесезонной. Устойчивый восточный ветер, особенно сильный в горах на севере. Без осадков.

В Иерусалиме – 9-13 градусов, в Тель-Авиве – 9-18, в Хайфе – 11-17, в Эйлате – 11-22. В Беэр-Шеве – 6-18, в Мицпе-Рамоне – 8-14, на побережье Мертвого моря – 12-21, в Ашкелоне – 10-18, в Ариэле – 8-14, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 12-18, на Голанских высотах – 10-15.

Температура воды в Средиземном море – 18 градусов, высота волн – 40-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – юго-восточный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 25 км/ч).

В пятницу – дополнительное повышение температуры, сильный восточный ветер в горах на севере и в центре. В субботу заметно похолодает, повышенная запыленность воздуха на юге страны. В воскресенье ожидается дополнительное похолодание, дожди на севере, снегопад на Хермоне, пыльная буря на юге.