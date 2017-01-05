Баселю Ратасу предъявлены обвинения в преступлениях против безопасности государства

В четверг, 5 января, юридический советник правительства предъявил обвинения депутату Кнессета Баселю Ратасу (Объединеный арабский список). Изначально речь шла о том, что обвинение будет предъявлено лишь после слушания, однако депутат Ратас отказался от предложенных условий, заявив, что ему и его адвокатам не предоставлено достаточно времени на подготовку. После этого было принято решение подать обвинение, а слушание провести позднее, но до начала суда.

Депутат Кнессета обвиняется в передаче в тюрьму документов в обход администрации, запрещенном вносе аппаратуры, использовании имущества в террористических целях, обмане общественного доверия государственным служащим и получении благ незаконным путем при отягчающих вину обстоятельствах.

В обвинительном заключении говорится о том, что Ратас вступил в сговор с родственниками террориста Валида Дака, отбывающего заключение в тюрьме "Кциот". Ратасу были переданы для проноса в тюрьму 12 мобильных телефонов, 16 sim-карт, два зарядных устройства и один наушник. Он попытался пронести в тюрьму спрятанные аппараты и дополнительные документы, однако был остановлен охранниками.

В настоящий момент Ратас находится под домашним арестом.

После того, как стало известно о подаче обвинительного заключения против Баселя Ратаса, партия "Еш Атид" объявила, что готова подписать инициативу о лишении парламентария его мандата. Источники в "Еш Атид" передали, что это соответствует обещаниям, которые ранее давала партия. "Мы с самого начала говорили о том, что подпишем инициативу об удалении Ратаса из Кнессета, если против него будет подано обвинительное заключение. Именно так мы и поступим", - пояснили в "Еш Атид".

2 января комиссия по этике приняла решение отстранить на полгода депутата Кнессета Баселя Ратаса от всей парламентской деятельности. В соответствии с решением комиссии, депутат Ратас на протяжении полугода не сможет принимать участие в работе комиссий и в пленарных заседаниях. В то же время, он сможет принимать участие в голосованиях, поскольку лишение подобных полномочий не является прерогативой комиссии по этике. Депутат Басель Ратас, находящийся под домашним арестом, заявил: "Это политическое решение, продиктованное мстительностью. Подобное решение никогда не принималось в отношении кого-либо из депутатов, против которых велось уголовное расследование.