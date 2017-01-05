Ивица Дачич поблагодарил Израиль за поддержку позиции Сербии по Косово

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, находящийся с официальным визитом в Иерусалиме, поблагодарил Израиль за поддержку Белграда по вопросу непризнания Косова и Метохии. Об этом сообщила 5 января пресс-служба министерства иностранных дел Сербии.

Израильская сторона поблагодарила власти Сербии за принятие закона о реституции жертвам Холокоста в Сербии и решимость Белграда завершить строительство мемориального центра "Старо Саймиште" на месте концлагеря "Земун" времен Второй мировой войны.

В ходе визита Дачич возложил венок в мемориальном комплексе "Яд ва-Шем", а также возложил венок на могилу экс-президента Израиля Шимона Переса.