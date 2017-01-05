Посол США в Израиле Дан Шапиро покинет свой пост 20 января

Посол США в Израиле Дан Шапиро объявил, что покинет свой пост 20 января, в день приведения к присяге нового президента США Дональда Трампа. Шапиро объявил, что не намерен дожидаться прибытия в Израиль нового посла Дэвида Фридмана, как принято в подобных случаях.

Согласно опубликованной информации, после ухода Шапиро в отставку, обязанности посла будет исполнять его заместительница Лесли Тесо.

Отмечается, что Дан Шапиро останется в Израиле до лета как частное лицо, чтобы предоставить возможность дочерям закончить учебный год. адвокат Дэвид Фридман, специализирующийся по вопросам банкротства, длительное время работал в Trump Organization. Ему 57 лет. Статьи Д.Фридмана публиковались на сайте Arutz Sheva и в газете The Jerusalem Post. В этих публикациях Фридман выступал в поддержку строительства еврейских поселений и за аннексию территории Иудеи и Самарии. Он также поддерживал идею переноса американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.