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В Израиле

Законопроект: для управления электровелосипедом необходимо получить права

время публикации: 20:55 | последнее обновление: 21:48 блог версия для печати фото
Законопроект: для управления электровелосипедом необходимо получить права

По данным сайта Nana10, в ближайшее воскресенье на министерской комиссии будет обсуждаться законопроект, обязывающий электровелосипедистов сдавать на права. Законопроект был разработан Моше Гафни.

По информации издания, законопроект, в первую очередь, рассчитан на молодежь и подростков. Речь идет об особой форме водительских прав, предназначенных исключительно для электровелосипедистов. Для их получения подростки должны будут прослушать курс лекций о безопасности на дорогах, а также изучить правила дорожного движения, после этого сдать теоретический экзамен. Предполагается, что весь процесс получения прав будет стоить не дороже 100 шекелей.

По данным Nana10, дорожная полиция рекомендует распространить действия этого закона, если он будет принят, на электросамокаты. Но, как сообщает сайт, против этого выступает министр транспорта Исраэль Кац.



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