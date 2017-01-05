Птичий грипп обнаружен в национальном парке в Рамат-Гане

Специалисты установили, что вирус птичьего гриппа стал причиной падежа уток и гусей в национальном парке в Рамат-Гане.

По информации сайта Ynet, после того, как была установлена причина падежа диких птиц, в мэрии Рамат-Гана состоялось заседание, посвященное сложившейся ситуации. В нем принимали участие представители министерств сельского хозяйства и здравоохранения, Управления парками и национальным заповедниками, а также представители городских властей.

Участники встречи решили не закрывать парк, так как вирус не представляет опасности для его посетителей.