5 января 2017 г.
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В Израиле

Птичий грипп обнаружен в национальном парке в Рамат-Гане

время публикации: 15:48 | последнее обновление: 15:48 блог версия для печати

Специалисты установили, что вирус птичьего гриппа стал причиной падежа уток и гусей в национальном парке в Рамат-Гане.

По информации сайта Ynet, после того, как была установлена причина падежа диких птиц, в мэрии Рамат-Гана состоялось заседание, посвященное сложившейся ситуации. В нем принимали участие представители министерств сельского хозяйства и здравоохранения, Управления парками и национальным заповедниками, а также представители городских властей.

Участники встречи решили не закрывать парк, так как вирус не представляет опасности для его посетителей.

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