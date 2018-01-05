Мужчина и женщина найдены застреленными в квартире в Беэр-Шеве

В ночь на пятницу, 5 января, в диспетчерскую службу полиции поступило сообщение о выстрелах в одном из домов на улице Менахем бен Сарук в Беэр-Шеве.

Прибывшие на место полицейские обнаружили в квартире, откуда соседи слышали выстрелы, мужчину и женщину, в возрасте примерно 60 и 40 лет, без признаков жизни. Медикам скорой помощи "Маген Давид Адом" ничего не оставалось, кроме как констатировать их смерть.

Сообщается, что на телах погибших были найдены следы огнестрельных ранений.

По предварительной оценке сотрудников полиции, речь идет об убийстве и последующем самоубийстве. Начато расследование.

Позже поступила информация о еще одном убийстве. В ночь на пятницу, 5 января, в Английскую больницу в Нацерете был доставлен мужчина 33 лет, получивший тяжелые ножевые ранения. Несмотря на усилия врачей по спасению жизни, пострадавший скончался. По факту убийства мужчины начато расследование.





