Русская жена арабского доктора, спасшего евреев, в бюрократической западне

Екатерина Шрух (Миндлина), жена Али Шруха из деревни Дахария, в прошлом году оказавшего медицинскую помощь семье Марк из Отниэля, пострадавшей в результате теракта, должна внести залог в размере 10 тысяч шекелей, чтобы получить очередное временное разрешение на пребывание на территории Иудеи и Самарии, где проживает вместе с семьей.

Миндлина является гражданкой России и с 2012 года живет с мужем в деревне Дахария (к югу от Хеврона) по российскому паспорту, в который регулярно необходимо ставить "разрешение на пребывание на территории Иудеи и Самарии". Чтобы получить это разрешение от израильских властей, Екатерина и Али обращаются в отделение МВД ПНА в городе Дурра, где заполняют анкету, оплачивают процедуру (около 600 шекелей), сдают паспорт Екатерины и через неделю или 10 дней забирают паспорт уже с проставленной визой.

Данное разрешение является, по сути, туристической визой, которая в первый раз выдается на три месяца, потом продлевается еще на год, потом "турист" обязан выехать с территории Иудеи и Самарии, чтобы ему продлили визу снова. В последний раз Екатерина получила визу на полгода, и срок действия этого документа истекал в августе 2017 года.

В июле Екатерина с двумя младшими детьми, Махмудом и Альмирой, решила поехать в Москву, чтобы навестить Юсефа – старшего сына Шрухов, который учится в московском вузе. Екатерина впервые должна была вылететь из аэропорта Бен-Гурион. Супруги обратились в отделение координатора действий правительства на территориях (COGAT) в Хевроне, где Махмуду и Альмире выдали разрешение на вылет. Али Шрух несколько раз уточнял, есть ли необходимость в получении такого же разрешения для его жены, однако, по словам Али, ему было сказано, что, поскольку Екатерина гражданка России, ей такое разрешение не требуется. Редакция NEWSru.co.il располагает данными офицера отделения COGAT, который беседовал со Шрухом. Этот офицер отрицает, что заявлял доктору нечто подобное.

Миндлина с детьми вылетели из Израиля 3 июля. Их не остановили на КПП при выезде с палестинских территорий, несмотря на то, что в ее паспорте отсутствовало разрешение на въезд в Израиль. Все трое беспрепятственно вылетели из Бен-Гуриона. 2 августа, когда они вернулись, их около пяти часов продержали в аэропорту, а потом, после короткой беседы, отпустили, и они вернулись домой.

Через неделю после возвращения Екатерины из Москвы Шрухи в очередной раз обратились за новой визой, однако на этот раз им было отказано. В отделении МВД ПНА в городе Дурра Али показали документ, в котором говорилось, что Екатерина Шрух нарушила условия своей визы, вылетев из аэропорта имени Бен-Гуриона, и поэтому не может получить новое разрешение на пребывание на территории Иудеи и Самарии.

Как объяснили нашей редакции в пресс-службе координатора действий правительства на территориях, несмотря на обладание российским паспортом, поскольку семья Шрухов изначально приехала в свою деревню из Иордании через КПП "Алленби", Екатерина не имеет права без особого разрешения въезжать на территорию Израиля.

После многочисленных обращений супругов Шрух в израильские инстанции и СМИ, в последних числах декабря 2017 года Екатерине позвонили из штаба координатора действий правительства на территориях и сообщили, что в виде исключения согласны продлить ей визу, однако только после того, как она внесет залог в размере 10 тысяч шекелей. Данный залог вносится как гарантия того, что Екатерина больше не будет въезжать на территорию Израиля, не получив на то особого разрешения.

В пресс-службе штаба координатора действий правительства на территориях редакции NEWSru.co.il объяснили, что данный залог является беспрецедентно низким и назначен с учетом заслуг Али Шруха. Как правило, по словам пресс-секретаря COGAT, залог назначается на гораздо большую сумму и зачастую достигает 100 тысяч шекелей.

Когда турист покидает территорию, на пребывание на которой ему была выдана виза, залог возвращается. Человек, который проживает в Иудее и Самарии постоянно, как в случае Екатерины Шрух, может избежать регулярной процедуры продления визы, если получит статус постоянного жителя. Для получения такого статуса следует обратиться в палестинское МВД в Рамалле. В том случае, если там будут готовы предоставить просителю статус жителя, его документы переправят для утверждения в штаб координатора действий правительства на территориях.

Екатерина Шрух подала в палестинское МВД прошение о предоставлении ей этого статуса еще в 2002 году, когда семья Шрухов проживала в Иордании. В 2012 году, когда Шрухи переехали в Иудею и Самарию, Екатерина снова подала в МВД просьбу предоставить ей постоянный статус (справка о подаче заявления находится в распоряжении нашей редакции). В течение всего этого времени в Рамалле утверждают, что передали документы Екатерины в COGAT, однако проверка пресс-службы показала, что израильская сторона документов Екатерины не получала.

Пока в паспорте Екатерины не проставлена виза, она не может выехать с территории ПА, поскольку ее не впустят обратно. Сын и пожилая мать Миндлиной живут в Москве.

О докторе Али Шрухе, спасшем израильтян

1 июля 2016 года, в последнюю пятницу Рамадана, Али Шрух с двумя братьями и их женами выехал в сторону Иерусалима, в мечеть Аль-Акса. На шоссе №60, в районе Адораим на юге Хевронского нагорья, они увидели на дороге махавшего руками мужчину, а на обочине – перевернувшийся автомобиль, в котором, как они позже узнали, находилась семья Марк из Отниэля. Мужчину, который остановился первым, зовут Ислам аль-Бид. К тому моменту, когда к месту трагедии подъехала машина Али Шруха, Ислам аль-Бид с женой-медсестрой уже вытащили из машины детей.

Братья остановили машину. Али оказал медицинскую помощь сначала 14-летней Теиле Марк. Потом Али вместе с братьями разбили в машине стекло и вытащили Хаву Марк, которая получила тяжелые ранения. Когда на место теракта прибыли бригады "Красного полумесяца" и "Маген Давид Адом", братья уехали.

Первым об этом инциденте сообщило палестинское информационное агентство "Маан", однако с множеством неточностей. Коллега Шруха, которому врач рассказал эту историю, связался с журналистами и передал им данные Али. После этого в доме Шрухов начал разрываться телефон – звонили со словами благодарности члены семьи Марк, израильские генералы, а также друзья, родственники, коллеги и соседи Али и Кати.

Об истории семьи Шрухов писали как израильские, так и зарубежные СМИ. С тех пор Али регулярно получает приглашения на участие в различных мероприятиях, посвященных арабо-израильскому конфликту, хотя, как говорит сам Али, "я просто врач и делал свою работу".

Али продолжает работать волонтером в израильском отделении организации "Спасатели без границ" (SSF), где занимает должность координатора палестинских добровольцев-врачей, которых в отделении, по словам его руководителя Ариэля Леви, свыше 30.

Однако после этой истории Али Шрух, по его словам, потерял подавляющее большинство своих пациентов, которые не хотят "лечиться у того, кто помогает евреям".

Доктор Шрух пытался получить разрешение на работу в Израиле, однако ему было отказано. Было ему отказано и в предоставлении разрешения на въезд на территорию Израиля на три месяца. Али Шрух должен ежемесячно просить COGAT в Хевроне предоставить ему новое разрешение на въезд в Израиль, где регулярно проходят учебные занятия "Спасателей без границ".

Шруху также, по его словам, отказывают в разрешении на въезд в Израиль на своей машине. В этих случаях палестинцы проходят КПП пешком и дальше едут на общественном транспорте.

Материал подготовила Алла Гаврилова





