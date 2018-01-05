Первый зимний шторм 2018 года. Текущая сводка

С утра в пятницу, 5 января, сильные дожди, временами с грозами идут на большей части территории страны. Однако в некоторых районах наблюдается переменная облачность: после проливного дождя наступает период солнечной погоды.

Ожидается град в северных и прибрежных районах. Сильный ветер и пятибалльный шторм на побережье Средиземного моря. Холодно, температура ниже среднесезонной.

Зимний шторм начался вечером в четверг и усилился ночью. На горе Хермон идет сильный снегопад, горный курорт закрыт для туристов.

Средняя скорость ветра на побережье Средиземного моря – 40-50 км/ч, порывами – до 80 км/ч. Особенно сильный ветер в северных прибрежных районах. Высота волн около побережья достигает 5-7 метров.

Поступают сведения о затоплениях в низинах – в частности, в Хайфе, Нетании, Тель-Авиве, Петах-Тикве и других городах, а также в долинах на востоке страны. Затоплены несколько автомобильных переездов, в частности переезд под 70-й трассой между поселками Ягур и Рехасим, восточнее Хайфы.

Поступают сообщения о падении деревьев на автомобили. Такие инциденты зафиксированы в Иерусалиме, Тель-Авиве и др.

В результате затоплений и падений деревьев пострадали десятки автомобилей.

Около поселка Маор (восточнее Хадеры) автомобиль с пожилым водителем и двумя детьми заглох в глубокой луже. Была проведена спасательная операция, после которой пострадавших от переохлаждения детей доставили в больницу "Гилель Яфе".

50-летний мужчина упал от сильного ветра на улице Лев а-Ир в Модиине. Пострадавший получил легкую травму головы. Санитары и парамедики службы "Маген Давид Адом" оказали мужчине первую помощь и доставили его в больницу "Асаф а-Рофе" в Беэр-Яакове.

Автомобили заглохли в луже на шоссе №5803 возле поселка Омец в региональном совете Эмек-Хефер. В полиции передали, что водители были спасены. Шоссе закрыто для движения транспорта.

67-летний мужчина был травмирован упавшим деревом на бульваре Неве-Яаков в Иерусалиме.

Пострадавший получил легкую травму спины. Он доставлен в столичную больницу "Адаса" (Ар а-Цофим).

На улице Хашмонаим в Тель-Авиве 53-летняя женщина была травмирована воротами забора, которые открылись от сильного ветра.

Пострадавшая получила легкую травму спины. Она доставлена в городскую больницу "Ихилов".

На улице Иегуда Маккаби в Кирьят-Оно упало дерево, которое повредило газовые баллоны на строительной площадке. В результате инцидента никто не пострадал.

Дерево упало также на улице Бродецки в Тель-Авиве. Нет пострадавших. Причинен ущерб автомобилю.

На торговой площадке "Шалом" в Тель-Авиве обрушился парапет. Все улицы, расположенные в этом районе, были перекрыты для движения транспорта.

На улице Наджара обрушилась часть крыши дома. В результате инцидента пострадала собака. На место происшествия выехал городской инженер.

На улице Арлозоров упавшее дерево повредило линию электропередачи.

На стройплощадке на углу улиц Герберт Самуэль и Йона а-Нави обрушились строительные леса. На месте происшествия находятся полицейские и спасатели.

Возле поселка Сде Ицхак несколько машин заглохли в грязи, вызванной ливнями. На месте работают спасатели.

Из-за непогоды испортились несколько светофоров в Холоне и Бат-Яме.

Поступают сообщения о локальных перебоях подачи электроэнергии.

В связи со сложными погодными условиями внутренние авиарейсы в Эйлат еще в четверг были перенесены из прибрежного тель-авивского аэропорта Сде Дов в международный аэропорт имени Бен-Гуриона. Некоторые внутренние и международные рейсы отложены или отменены (это связано как с погодными условиями в Израиле, так и с погодными условиями в Европе и Америке).

Из-за неблагоприятных погодных условий закрыты все причалы порта Хайфы. Кроме того, в Хайфе закрыт фуникулер.

Полиция рекомендует водителям воздержаться сегодня от дальних поездок, особенно в районы, где возможны затопления и обледенение трасс.

Отметим, что катастрофические прогнозы, публиковавшиеся многими СМИ, не вполне оправдались. Муниципальные и другие государственные службы готовились к настоящей буре, основываясь на прогнозах метеослужбы.

В субботу температура повысится до среднесезонной, переменная облачность, местами слабый дождь. В воскресенье ожидается дополнительное повышение температуры, солнечно. В понедельник – без существенных изменений.