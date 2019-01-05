Ханин Зуаби заявила, что не будет баллотироваться в Кнессет 21-го созыва

Депутат Кнессета Ханин Зуаби заявила, что не намерена баллотироваться в Кнессет 21-го созыва.

Комментируя свое решение, она заметила, что у нее как у политика были сторонники и противники, однако ее действия никого не оставляли равнодушным.

Зуаби подчеркнула, что гордится всем тем, что она сделала, будучи депутатом Кнессета от партии БАЛАД, "отстаивая право на справедливую борьбу палестинского народа".

При этом Зуаби сказала, что Кнессет отнюдь не являлся "удобным местом" для выражения ее политических взглядов; по ее словам, "это место было, скорее, враждебным".





