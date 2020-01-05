В Биньямине погиб мужчина в затопленном автомобиле

Вечером 5 января стало известно об еще одной жертве зимних наводнений в Израиле. На улице Гай в Биньямине легковой автомобиль полностью ушел под воду, его водителю не удалось выбраться.

Потоп в Тель-Авиве и других городах Израиля. Фоторепортаж

Телеканал "Кан Бет" передал, что для эвакуации машины спасателям пришлось использовать тяжелую технику. Находившийся за рулем машины мужчина уже был мертв. Погибшему около 70 лет. Он стал пятой жертвой зимнего наводнения.

Днем ранее, 4 декабря, трагедия произошла в Тель-Авиве. 25-летние Дин Яаков Шошани и Став Арари на лифте спустились на затопленную парковку своего дома по улице Надав. Им не удалось покинуть затопленный лифт.

26 декабря во время наводнений на севере Израиля погибли два человека: 16-летнего подростка в русле ручья Яфам смыло потоком воды с квадроцикла. В долине Саламе в Галилее потоком воды унесло 27-летнего мужчину. Он был найден в бессознательном состоянии и позднее скончался в больнице.

Вечером 5 января продолжилась спасательная операция в районе ручья Таниним. Ведутся поиски мужчины, которого вместо с автомобилем унесло бурным потоком. 27-летнему сыну мужчины удалось самостоятельно покинуть автомобиль и добраться до безопасного места. Вертолет спасательной службы облетает местность, ориентируясь на данные, полученные от спасшегося молодого человека. Спасатели предполагают, что автомобиль полностью скрыт водой.

В Наарии полиция и сотрудники пожарной службы перекрыли для движения транспорта бульвар А-Гаатон из-за наводнения. На месте проводится эвакуация пассажиров нескольких транспортных средств, которые заглохли посреди затопленной дороги.

По данным метеорологической службы, в северных районах страны в течение вечера 5 декабря выпало рекордное количество осадков. В кибуце Эйн а-Шофет с утра выпало 100 мм осадков, в кибуце Галед - 96 мм, Эйн-Кармель - 55 мм, Афуле - 53 мм, в Зихрон Яакове - 53 мм.

В связи с угрозами наводнений полиция Израиля обратилась к населению с просьбой строго следовать указаниям сотрудников правоохранительных органов и спасательных служб. А также не игнорировать предупреждения, которые передаются средствами массовой информации.