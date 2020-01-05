Юрсоветник Кнессета: "Нет юридических препятствий для обсуждения просьбы Нетаниягу об иммунитете"

Юридический советник Кнессета Эяль Инон опубликовал заключение, согласно которому нет препятствий к тому, чтобы в период предвыборной кампании была создана организационная комиссия Кнессета, которая будет обсуждать просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу о получении им депутатского иммунитета.

В заключении Эяля Инона говорится, что обсуждение просьбы главы правительства должно начаться в ближайшее время, чтобы завершиться не в непосредственной близости от дня выборов.

Также Инон постановил, что состав организационной комиссии Кнессета должен быть идентичен по составу комиссии по регламенту, которая управляет сейчас делами Кнессета.

В настоящий момент 65 депутатов выступают в поддержку создания организационной комиссии: все партии левоцентристского блока и партия "Наш дом Израиль".

Глава фракции "Ликуд" Мики Зоар назвал заключение юридического советника Кнессета "маловменяемым": "Нет большего абсурда, чем позволить левым в предвыборный период превращать Кнессет в фигуру в политической игре. Юридическому советнику Кнессета должно быть стыдно за этот позор".

Заключение Эяля Инона было опубликовано в ответ на просьбу главы фракции "Кахоль Лаван" Ави Нисанкорена. Содержание письма Инона стало известно перед началом встречи Ави Нисанкорена и спикера Кнессета Юлия Эдельштейна, в полномочия которого входит издать распоряжение о создании комиссии. Встреча Нисанкорена и Эдельштейна продолжалась менее получаса и завершилась безрезультатно. Из канцелярии председателя Кнессета передали, что он просит от юридического советника парламента еще одно заключение, касающееся полномочий спикера. "После получения этого заключения спикер примет решение", – говорится в заявлении канцелярии Эдельштейна.

В ответ в "Кахоль Лаван" заявили следующее: "Эдельштейн не может себе позволить осквернять святая святых парламентаризма. Мы призываем его разрешить создание комиссии, которая обсудит иммунитет, о котором просил Нетаниягу. Нельзя превращать Кнессет в убежище для обвиняемого во взяточничестве и обмане общественного доверия. Господин Эдельштейн, вы спикер Кнессета, а не глава штаба Нетаниягу в парламенте".

Предполагается, что, если Эдельштейн откажется создавать комиссию, будет подан иск в БАГАЦ. С другой стороны, если в заключении Эяля Инона будет говориться о том, что у спикера нет полномочий препятствовать созданию комиссии, это защитит Эдельштейна от критики со стороны Биньямина Нетаниягу и членов "Ликуда".





