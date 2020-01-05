Биньямин Нетаниягу раздал освободившиеся министерские портфели

В воскресенье, 5 января, Биньямин Нетаниягу, подавший в конце прошлой недели в отставку со всех министерских постов кроме поста премьер-министра, в своей канцелярии провел встречи с кандидатами на вакантные посты.

13-й канал израильского телевидения передал, что Нетаниягу принял решение о назначении на министерские посты трех депутатов от партии "Ликуд": Ифат Шаша-Битон получит портфель министра социального обеспечения, Ципи Хотовели - министра по делам диаспоры и Иерусалима.

Давид Битан, вынужденный в прошлом покинуть пост главы парламентской коалиции из-за ведущегося против него расследования, назначен на пост министра сельского хозяйства.

Депутат от партии ШАС Ицхак Коэн – будет назначен на пост министра строительства.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что на встречу к Биньямину Нетаниягу также был приглашен экс-мэр Иерусалима Нир Баркат. Но, по всей видимости, он не получит министерского портфеля.