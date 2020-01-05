Спор об иммунитете Нетаниягу: Эдельштейн встретится с Нисанкореном и юрсоветником Кнессета

В воскресенье, 5 января, состоится встреча спикера Кнессета Юлия Эдельштейна, главы фракции "Кахоль Лаван" Ави Нисанкорена и юридического советника Кнессета Эяля Инона. На встрече будет обсуждаться вопрос о создании организационной комиссии парламента для обсуждения просьбы премьер-министра Биньямина Нетаниягу о предоставлении ему депутатского иммунитета. В "Кахоль Лаван" требуют создать комиссию, чтобы не откладывать обсуждение просьбы Нетаниягу, а соответственно и передачу дела в суд, до формирования коалиции после выборов 2 марта.

В "Ликуде" возражают против этого, и, как полагают в оппозиции, Юлий Эдельштейн также намерен препятствовать созданию комиссии.

Ранее юридический советник Кнессета Эяль Инон публиковал заключение, согласно которому закон не требует создания такой комиссии в переходный период, однако, в случае требования большинства депутатов, нет юридических препятствий для ее формирования. После того, как партия "Наш дом Израиль" заявила, что поддержит предложение о создании комиссии, у оппозиции есть требуемое большинство.

В "Кахоль Лаван" заявляют, что не исключают возможности попытки смены спикера Кнессета, если Эдельштейн будет препятствовать созданию комиссии. В НДИ отказались отвечать на вопрос корреспондента NEWSru.co.il о том, какую позицию займут в этом вопросе. "Либерман и Эдельштейн встретятся, побеседуют, после этого ситуация прояснится", – заявляют в окружении главы НДИ. Ранее Либерман возражал против смены спикера в переходный период и приводил это возражение в качестве доказательства того, что не стремится к "политической ликвидации" Нетаниягу.

Напомним, что для утверждения просьбы об иммунитете она должна быть сначала утверждена организационной комиссией Кнессета, а затем – получить поддержку 61 депутата на пленарном заседании. В нынешнем составе Кнессета у Нетаниягу нет шансов получить одобрение просьбы об иммунитете, так как весь левоцентристский блок и партия "Наш дом Израиль" проголосуют против.

Добавим, что накануне бывший депутат Кнессета Бени Бегин объявил, что не намерен голосовать за "Ликуд" из-за просьбы Нетаниягу об иммунитете. В интервью телеканалу "Кешет" Бегин назвал эту просьбу постыдной. "Теперь ни у кого нет сомнений в том, чего в действительности хочет премьер-министр, и за что голосуют люди, опускающие в урну бюллетень "Ликуда"", – заявил Бегин.





